Adani attacca Allegri dopo il ko del Napoli: "dal 2019 è una non-carriera e i media mentono"
Napoli: Vergara, Alisson e Politano scoprono le loro carte di FC27
Continua il tragico momento nero del Napoli, che affonda direttamente in nona posizione in classifica dopo la sconfitta esterna contro il Venezia. La squadra partenopea incassa la quinta sconfitta stagionale tra campionato e Champions League, spingendo la maggior parte dei tifosi a mettere alla ghigliottina Massimiliano Allegri. Dal finale di stagione con il Milan, quando manca clamorosamente una qualificazione in Champions League alla portata, l'allenatore toscano perde ben 10 delle ultime 20 partite giocate. Questo dato disastroso registra il 50% di sconfitte complessive. A criticare severamente il tecnico ci pensa il suo nemico pubblico numero uno, Lele Adani, che attacca duramente l'inadeguato lavoro di Allegri dagli studi de La Domenica Sportiva su Rai 2.
L'attacco a De Laurentiis e la non-carrieraL'opinionista demolisce il modo di fare calcio del tecnico toscano, definendolo superato e adatto solo alla gestione di grandi campioni. Adani rivolge quindi una domanda diretta al presidente Aurelio De Laurentiis, colpevole di aver scelto Allegri per il progetto di rinascita post-Conte a discapito di Italiano: "Se tu scegli Allegri, sai che con una squadra da rifondare o da ricostruire non riesce a portare il percorso a compimento". L'ex difensore analizza poi la carriera dell'allenatore, definendola strepitosa fino al 2019, periodo in cui vince cinque scudetti con la Juventus, uno con il Milan e raggiunge due volte la finale di Champions League. Adani liquida però gli ultimi anni come una vera e propria non-carriera, perché Allegri non riesce più a proporre il calcio fluido richiesto dalla modernità.
L'accusa alla stampa e la comunicazione alterataLa rabbia di Adani travolge anche i colleghi opinionisti e l'intero sistema mediatico italiano, colpevoli di raccontare la carriera dell'allenatore toscano in maniera alterata rispetto a quanto mostra il campo. L'opinionista accusa la stampa di nascondere le evidenti lacune tattiche dell'allenatore per proteggere la sua figura: "Chi l'ha scelto doveva essere in grado di valutare queste cose ed erano lì davanti agli occhi di tutti, anche se in questo paese per certi allenatori, lui in primis, la comunicazione non riporta la correttezza di analisi". Adani conclude il suo duro sfogo lanciando una provocazione aperta verso l'intero giornalismo sportivo: "E questo non chiedetemi il perché, non so che convenienza si abbia a non riportare la verità".
© RIPRODUZIONE RISERVATA