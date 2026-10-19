Continua il tragico momento nero del Napoli, che affonda direttamente in nona posizione in classifica dopo la sconfitta esterna contro il Venezia. La squadra partenopea incassa la quinta sconfitta stagionale tra campionato e Champions League, spingendo la maggior parte dei tifosi a mettere alla ghigliottina Massimiliano Allegri. Dal finale di stagione con il Milan, quando manca clamorosamente una qualificazione in Champions League alla portata, l'allenatore toscano perde ben 10 delle ultime 20 partite giocate. Questo dato disastroso registra il 50% di sconfitte complessive. A criticare severamente il tecnico ci pensa il suo nemico pubblico numero uno, Lele Adani, che attacca duramente l'inadeguato lavoro di Allegri dagli studi de La Domenica Sportiva su Rai 2.

L'attacco a De Laurentiis e la non-carriera

L'opinionista demolisce il modo di fare calcio del tecnico toscano, definendoloe adatto solo alla gestione di grandi campioni.rivolge quindi una domanda diretta al presidente Aureliocolpevole di aver sceltoper il progetto di rinascita post-Conte a discapito di"Se tu scegli Allegri, sai che con una squadra da rifondare o da ricostruire non riesce a portare il percorso a compimento". L'ex difensore analizza poi ladell'allenatore, definendolafino al 2019, periodo in cui vince cinque scudetti con la Juventus, uno con il Milan e raggiunge due volte la finale di Champions League.liquida però gli ultimi anni come una vera e propriaperchénon riesce più a proporre il calcio fluido richiesto dalla modernità.

VILLARREAL, SPAGNA - 12 OTTOBRE: L'allenatore della SSC Napoli, Massimiliano Allegri, durante una sessione di allenamento presso il centro sportivo del club, alla vigilia della seconda giornata della fase a gironi della UEFA Champions League 2026/27, allo stadio de la Cerámica, il 12 ottobre 2026 a Villarreal, in Spagna. (Foto di Ciro Sarpa/SSC NAPOLI via Getty Images)

L'accusa alla stampa e la comunicazione alterata

La rabbia ditravolge anche i colleghie l'intero sistema mediatico italiano, colpevoli di raccontare la carriera dell'allenatore toscano in manierarispetto a quanto mostra il campo. L'opinionista accusa ladi nascondere le evidentitattiche dell'allenatore per proteggere la sua"Chi l'ha scelto doveva essere in grado di valutare queste cose ed erano lì davanti agli occhi di tutti, anche se in questo paese per certi allenatori, lui in primis, la comunicazione non riporta la correttezza di analisi".conclude il suo duro sfogo lanciando unaaperta verso l'intero giornalismo sportivo: "E questo non chiedetemi il perché, non so che convenienza si abbia a non riportare la verità".