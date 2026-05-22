Il Real Madrid ha il diritto di recompra su Nico Paz.

Federico Iezzi
Nico-Paz

Como, una canzone per Nico Paz: ecco l'altra versione di Je so' pazzo

Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha parlato del futuro di Nico Paz, stella della squadra. Ed è stato molto netto, riguardo ai tanti rumors di mercato e al desiderio di Zanetti di vederlo all'Inter: "Nico è un giocatore al 50% del Como, è nostro. L'unico club che può dire qualcosa è il Real Madrid".

Como 1907 v Torino FC - Serie A

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La speranza di Zanetti

Il vice presidente dell'Inter, e leggenda del club, Javier Zanetti, parlando all'emittente radiofonica argentina DSPORTS non ha nascosto il suo auspicio di vedere il giovane talento argentino vestire la maglia nerazzurra: "Mi piace tantissimo. È sulla strada per diventare un grandissimo giocatore. Da quello che so tornerà al Real Madrid, ma non smettiamo mai di sperare di vederlo un giorno con la maglia dell'Inter".

Fabregas sul futuro di Nico Paz: "Torna Real Madrid, oppure rimane con noi"

Gli ha risposto il tecnico dei lariani, durante la conferenza stampa di presentazione dell'ultima partita di campionato, contro la Cremonese. Ed è stato molto netto e chiaro: "Io so che Nico Paz è un giocatore al 50% del Como, però è nostro. L'unico club che può dire qualcosa è il Real Madrid. C'è una cosa che so sicuramente: Nico Paz non giocherà nell'Inter. O tornerà al Real Madrid o resterà ancora al Como l'anno prossimo. Noi siamo contenti di lui e vedremo che cosa succederà tra qualche settimana".

Fabregas, poi, ha fatto capire che non riteneva corrette le parole dette dall'ex capitano dei nerazzurri. "Zanetti è una persona importante nel mondo del calcio e conosce tutte le dinamiche. Ma non lavora né per il Real Madrid né per il Como, dunque bisogna portare rispetto per i due club. Ci sono stati dei piccoli messaggi che non mi piacciono".

Due parole anche sulle condizioni fisiche del giocatore, in vista della partita di domenica: "In questo momento non è al 100%. Si sente meglio rispetto ai giorni scorsi ma si è allenato da solo. Non so dire se giocherà o no, vedremo direttamente prima del match".

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