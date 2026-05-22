Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha parlato del futuro di Nico Paz, stella della squadra. Ed è stato molto netto, riguardo ai tanti rumors di mercato e al desiderio di Zanetti di vederlo all'Inter: "Nico è un giocatore al 50% del Como, è nostro. L'unico club che può dire qualcosa è il Real Madrid".

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La speranza di Zanetti

🚨 Cesc Fabregas: “Nico Páz will NOT go to Inter or any other club”. ❌



“Nico will play for Real Madrid or Como, NO other options. I can guarantee that. We deserve more respect”. pic.twitter.com/WWauSWdfxH — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 22, 2026

Fabregas sul futuro di Nico Paz: "Torna Real Madrid, oppure rimane con noi"

Il vice presidente dell' Inter , e leggenda del club, Javier, parlando all'emittente radiofonica argentina DSPORTS non ha nascosto il suo auspicio di vedere il giovane talento argentino vestire la maglia nerazzurra:Gli ha risposto il tecnico dei lariani, durante la conferenza stampa di presentazione dell'ultima partita di campionato, contro la. Ed è stato molto netto e chiaro:

Fabregas, poi, ha fatto capire che non riteneva corrette le parole dette dall'ex capitano dei nerazzurri. "Zanetti è una persona importante nel mondo del calcio e conosce tutte le dinamiche. Ma non lavora né per il Real Madrid né per il Como, dunque bisogna portare rispetto per i due club. Ci sono stati dei piccoli messaggi che non mi piacciono".

Due parole anche sulle condizioni fisiche del giocatore, in vista della partita di domenica: "In questo momento non è al 100%. Si sente meglio rispetto ai giorni scorsi ma si è allenato da solo. Non so dire se giocherà o no, vedremo direttamente prima del match".

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