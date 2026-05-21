Il presidente dell'Inter ha assistito all'allenamento dei suoi calciatori. Attesi dall'ultima gara stagionale, ci si gode il Doble a scapito del Milan.
Bagno di folla nerazzurra! Fuochi d'artificio e cori in Duomo per la festa ufficiale dell'Inter campione d'Italia
Mancanti di quattro giocatori titolari - Calhanoglu, Thuram, Akanji e Dumfries - già concessi alle rispettive Nazionali per l'imminente Mondiale, gli interisti si sono ritrovati stamane all'Arena Civica di Milano. Giuseppe Marotta, presidente del club, ha tenuto un discorso che ha mandato in visibilio il tifo nerazzurro, con tanto di ringraziamenti ai suoi predecessori.
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Milan, che stoccata di Marotta!Gli 11 Scudetti vinti da dirigente non hanno fatto altro che constatare l'eccezionalità del suo operato, battendo nuovamente alcune rivali accreditate. Napoli, Milan e Juventus non sono riuscite a stare alla calcagna dell'Inter che si è ripresa tutto quanto le era stato tolto l'anno passato. Fatta eccezione per la Champions League, ove il cammino interista si è arrestato prima del tempo, i nerazzurri hanno vinto Scudetto e Coppa Italia conquistando uno storico Double.
Marotta ha presenziato all'ultima parata dell'anno, prima della 38esima giornata di campionato da giocarsi con il Bologna, spiegando il perché della scelta di presentarsi davanti ai tifosi nell'Arena Civica di Milano. "Abbiamo voluto festeggiare in questa arena, che è l'icona della città, perché noi siamo la squadra della città, l'unica società con due stelle. Nella città di Milano ci siamo solo noi, questo è motivo di orgoglio". Marotta aveva già replicato alle provocazioni di Gerry Cardinale, proprietario del Milan che richiamava al pokerissimo subito in finale di Champions l'anno scorso, ricordando quanto vinto gli ultimi anni.
Marotta e il ringraziamento ad Oaktree: "Presa l'Inter in un momento non facile"Katherine Ralph, rappresentante di Oaktree, era presente all'Arena Civica di Milano e ha ricevuto il sincero ringraziamento di Marotta, convinto dell'importanza della vicinanza della proprietà in un momento non facile: "Ringrazio la proprietà che ha raccolto l'Inter in un momento di difficoltà, è riuscita a supportare l'attività gestionale della società, non è mai mancata e ci è stata vicina. La loro presenza è stata silenziosa ma continua, l'Inter va avanti anche grazie a loro".
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