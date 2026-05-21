Mancanti di quattro giocatori titolari - Calhanoglu, Thuram, Akanji e Dumfries - già concessi alle rispettive Nazionali per l'imminente Mondiale, gli interisti si sono ritrovati stamane all'Arena Civica di Milano. Giuseppe Marotta, presidente del club, ha tenuto un discorso che ha mandato in visibilio il tifo nerazzurro, con tanto di ringraziamenti ai suoi predecessori.

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Milan, che stoccata di Marotta!

Gli 11 Scudetti vinti da dirigente non hanno fatto altro che constatare l'eccezionalità del suo operato, battendo nuovamente alcune rivali accreditate. Napoli, Milan e Juventus non sono riuscite a stare alla calcagna dell'Inter che si è ripresa tutto quanto le era stato tolto l'anno passato. Fatta eccezione per la Champions League, ove il cammino interista si è arrestato prima del tempo, i nerazzurri hanno vintoconquistando uno storico Double.

Los Angeles, California – 14 giugno 2025: il presidente e amministratore delegato dell’FC Internazionale Milano, Giuseppe Marotta, parla con i media durante la conferenza stampa di presentazione dell’allenatore Cristian Chivu dell’FC Internazionale Milano il 14 giugno 2025 a Los Angeles, California. (Foto di Mattia Ozbot – Inter/Inter via Getty Images)

Marotta ha presenziato all'ultima parata dell'anno, prima della 38esima giornata di campionato da giocarsi con il Bologna, spiegando il perché della scelta di presentarsi davanti ai tifosi nell'Arena Civica di Milano. "Abbiamo voluto festeggiare in questa arena, che è l'icona della città, perché noi siamo la squadra della città, l'unica società con due stelle. Nella città di Milano ci siamo solo noi, questo è motivo di orgoglio". Marotta aveva già replicato alle provocazioni di Gerry Cardinale, proprietario del Milan che richiamava al pokerissimo subito in finale di Champions l'anno scorso, ricordando quanto vinto gli ultimi anni.

Marotta e il ringraziamento ad Oaktree: "Presa l'Inter in un momento non facile"

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, rappresentante di Oaktree, era presente all'Arena Civica di Milano e ha ricevuto il sincero ringraziamento di Marotta, convinto dell'importanza della vicinanza della proprietà in un momento non facile: "loro".A seguito del pranzo con Chivu e Zanetti, oltre naturalmente ai calciatori, Marotta ha ricordato chi lo ha preceduto nel difficile compito di presidente del club nerazzurro: "Ringrazio i presidenti che mi hanno preceduto in questo ruolo: la famiglia Moratti, così come Ivanoe Fraizzoli, Ernesto Pellegrini, Steven Zhang e tutti quelli che in questi 118 anni hanno tenuto le redini di questa società".

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