Milan, Fonseca crede in Leao: “Domani sarà titolare, speriamo possa essere decisivo”

Non solo Leao, Fonseca s'è anche espresso su Alvaro Morata, centravanti per cui ha speso parole d'oro: "Alvaro per me è un giocatore importantissimo, non solo come giocatore ma come professionista. È un giocatore molto molto intelligente che sta facendo molto bene, è importantissimo per la nostra squadra. Ha bisogno di giocare, quello che sta facendo per la squadra è decisivo per noi. Giocare qui è speciale per lui, ma mi aspetto di avere Alvaro come lo abbiamo avuto durante la stagione. Ha lavorato tanto per la squadra con tanta energia". Insomma, Fonseca farà senz'altro affidamento sul reparto offensivo per riuscire a portare a casa punti che possano tirare su il morale in casa Milan.