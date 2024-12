Frey: “Sommer e Maignan oggi i migliori in Italia. Donnarumma? Situazione difficile, vi spiego”

Le parole di Frey sui migliori portieri al momento in circolazione in Europa.

Ex portiere di Seria A con la maglia, tra le altre, di Inter e Fiorentina, Sebastian Frey ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di NetBet News . L'estremo difensore francese ha analizzato quali sono, secondo lui, i portieri più forti del campionato italiano in questo momento, commentando anche il momento di Gianluigi Donnarumma.

Le parole di Frey

Sul miglior portiere in Italia — Frey ha fornito il suo parere su un tema molto caldo, ossia qual è il miglior portiere del campionato di Serie A. L'ex Fiorentina ha risposto costruendo una sorta di piramide: "Per me, ad oggi, i più forti sono Sommer e Maignan, hanno già dimostrato tanto, anche se il Milan non sta facendo proprio bene. Mi incuriosisce, invece, Di Gregorio, perché la Juventus è un grande club e a fine stagione farò un bilancio su di lui. Se può superare i due portieri delle squadre di Milano? Non credo, ma è sicuramente un pretendente per difendere la porta della nazionale. Credo, infine, che Carnesecchi diventerà un grande protagonista, è un profilo molto interessante.

De Gea? Per età non lo metto tra i migliori, ma gioca nella mia Fiorentina, e si è anche imposto subito. Inizialmente devo ammettere ero un po' scettico, ma ha risposto benissimo. Si vede che è un portiere internazionale, è il tocco in più di cui aveva bisogno la Viola. Si parla molto di Martínez per sostituire Sommer, ma non so se possa essere un prodotto già pronto per l'Inter".

Su Gianluigi Donnarumma — Donnarumma ha lasciato l'Italia tra le polemiche, accusato soprattutto di non aver dimostrato amore verso la maglia del Milan, squadra che lo ha calcisticamente cresciuto e fatto esordire tra i grandi. Da quel momento, il portiere della nazionale è stato visto con occhi diversi da parte dei suoi tifosi, specialmente quelli che non lo hanno più perdonato. Peraltro, in Italia arrivano spesso immagini che riprendono Donnarumma in momenti di confusione, quando commette errori con il pallone tra i piedi o in attimi di confusione tra i pali. Ciò non fa altro che alimentare un sentimento negativo verso l'estremo difensore del Paris Saint Germain.

Addirittura, anche a Parigi, stando alle parole di Frey, in molti si lamentano delle prestazioni di Donnarumma. Il portiere francese ha analizzato questa situazione, affermando: "Sarà una stagione molto importante per Gigio. Io vivo in Francia e l'attualità la seguo, dunque conosco le dinamiche: lui oggi è messo in discussione. L'opinione pubblica lo vuole in panchina e lui vuole dimostrare che la gente si sbaglia. Sarà un momento delicato per la sua carriera. Mettiamo caso venga messo in panchina, e la convocazione in nazionale?

Per me oggi la nazionale ha potenziali cinque portieri: Di Gregorio, Carnesecchi, Provedel, Donnarumma e Meret. La realtà è che fa parte del gruppo, ma se non dovesse più giocare subentrerebbe la meritocrazia: facciamo caso che l'estremo difensore della Juventus faccia particolarmente bene, Spalletti chi schiererebbe?".

Sul portiere più forte al mondo — "Secondo me oggi il miglior portiere è Courtois, lo dimostra da anni ed è stato decisivo in tutte le partite importanti giocate con il Real Madrid. Io però sono un grande appassionato di Oblak, di lui per esempio di parla un po' meno. Tra i migliori metto anche Maignan: lui è titolare del Milan, della nazionale, fa parte secondo me dei top cinque europei".