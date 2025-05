L'allenatore getta le basi per la permanenza con un focus importante sul progetto e sulla forza del gruppo

Alessandro Stella 16 maggio - 17:18

Dopo aver fermato il Napoli capolista, il Genoa vuole fare il bis con un altro avversario di alta classifica. Domani, ore 20.45, i rossoblù ospitano l'Atalanta terza in classifica nella sfida valida per il trentasettesimo turno di Serie A. Partita che non ha nulla in palio in termini di classifica, ma che vede affrontarsi due squadre protagoniste in modo diverso di un ottimo campionato.

Penultima conferenza stampa stagionale anche per il tecnico del Grifone, Patrick Vieira che per la prima volta ha parlato più chiaramente del proprio futuro aprendo alla possibilità di rimanere anche l'anno prossimo, con una chiosa anche su Genoa-Atalanta.

Verso Genoa-Atalanta, Vieira apre al futuro — Visto anche l'interesse relativo per Genoa-Atalanta, i discorsi si sono concentrati sul futuro di Vieira. Il tecnico è apprezzato in giro ma sembra essere contento del suo presente: “Quello che posso dire è che sono molto felice e contento a Genova, ho avuto sempre discorsi chiari con il direttore e il nuovo presidente. C’è un gruppo con il quale ho avuto piacere di lavorare, non ci sono ragioni per non continuare. Ho sempre detto che sono contento".

Poi i primi complimenti alla squadra e un pensiero sulla rivale cittadina, la Sampdoria, retrocessa in Serie C. "A me piace di più vedere complimenti sui calciatori che parlare del mio futuro. Basta vedere quello che abbiamo fatto come squadra noi con i calciatori. Basta vedere, per esempio, quando vedi quello che succede con la Sampdoria, non è facile vincere le partite e raggiungere gli obiettivi. A volte dimentichiamo l’importanza di una squadra e credo che il gruppo ha fatto veramente cose indimenticabili”.

Gli elogi alla squadra tra personalità e atteggiamento — L'allenatore francese è tornato sull'ottimo pareggio ottenuto a Napoli e ha elogiato i suoi giocatori: "Siamo usciti dalla partita con il Napoli in modo soddisfatto, non solo perché abbiamo pareggiato ma perché credo che abbiamo fatto una grande partita di squadra, abbiamo avuto personalità e siamo sulla stessa linea degli ultimi mesi".

E in vista dell'Atalanta chiede lo stesso impegno: "E’ importante per noi avere lo stesso atteggiamento, i nostri tifosi meritano questo e noi vogliamo fare una grande partita con intensità".

Il pensiero sull'addio di Badelj: "Uomo straordinario, un piacere lavorare con lui" — Vieira poi si è soffermato sulla notizia dell'addio al Genoa del capitano Milan Badelj: "Milan è stato un calciatore dal quale ho preso tantissimo piacere di lavorare e discutere. E’ stato molto importante quando sono arrivato. Ha aiutato la squadra e lo staff, è uno che si è sempre impegnato a dare il massimo in campo e fuori. Per me è un esempio positivo per i giovani che abbiamo, ha sempre una parola giusta. Perdiamo un giocatore importante e un uomo straordinario".

E infine il punto sugli infortunati: "Cornet non ce la fa per domani, si inizierà ad allenare con la squadra la settimana prossima credo. Cuenca e Matturro sono fuori, Onana è tornato. Ekuban sta meglio, sarà parte del gruppo per domani".