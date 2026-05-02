Al Venezia basta un pareggio, un 2-2 al Picco con lo Spezia, per dare il via alla festa: la squadra di Stroppa vince il campionato di Serie B con una giornata di anticipo ed è promossa in Serie A. Ma quanto vale una promozione dalla serie cadetta alla massima?

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Il Venezia è in Serie A

Con una giornata di anticipo il Venezia diè tornato ufficialmente in Serie A. Alla squadra arancioneroverde è bastato il pareggio con due reti a testa in casa dello Spezia e nella città lagunare è partita la festa. Curiosamente, nella scorsa stagione, Stroppa conquistava una promozione sempre al Picco, ma con la Cremonese . Lo specialista in materia, con oggi, è salito sul podio dei tecnici che hanno conquistato il maggior numero di promozioni: con lui ci sono Eugenio Fascetti e Gigi Simoni. Una marcia trionfale, quella dei Lagunari, con 79 punti conquistati in in 37 giornate, frutto di 23 successi, 10 pareggi e solamente 4 sconfitte.

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Quanto vale una promozione?

Non è solo una bella storia di calcio e sport. Salire in Serie A significa, per una squadra, avere accesso a maggiori e diverse fonti di introito. Salire di categoria, quindi, ha un impatto economico importante sulle società. La prima voce riguarda, la cui suddivisione tra i club è gestita in base alla Legge Melandri del 2008 che distribuisce le risorse, circa 900 milioni, con un equilibrio tra quota fissa, risultati sportivi e radicamento sociale. Il 50% è diviso in parti uguali fra tutti, il 28% in base ai risultati e il 22 segue il criterio del radicamento sociale. Nella stagione 2025-2026, grazie ai 450 milioni della quota fissa, ogni società ha incassato di base 22,5 milioni. E tale cifra dovrebbe essere confermata.

Una neopromossa, quindi, può contare su circa 25 milioni di euro di diritti tv, considerando gli altri due criteri. Secondo l'ultimo report della FIGC, inoltre, arrivare in Serie A comporta ulteriori introiti per circa 37 milioni di euro. Ma c'è anche il rovescio della medaglia: l'aumento delle spese per circa 27 milioni di media, su cui pesano soprattutto gli ingaggi.

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