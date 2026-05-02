Sul bilancio, però, pesano gli aumenti degli stipendi dei calciatori al seguito del passaggio in A.
Il Venezia torna in Serie A, Drogba: "Avrete il mio supporto, dovremo spingere..."
Al Venezia basta un pareggio, un 2-2 al Picco con lo Spezia, per dare il via alla festa: la squadra di Stroppa vince il campionato di Serie B con una giornata di anticipo ed è promossa in Serie A. Ma quanto vale una promozione dalla serie cadetta alla massima?
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Il Venezia è in Serie ACon una giornata di anticipo il Venezia di Stroppa è tornato ufficialmente in Serie A. Alla squadra arancioneroverde è bastato il pareggio con due reti a testa in casa dello Spezia e nella città lagunare è partita la festa. Curiosamente, nella scorsa stagione, Stroppa conquistava una promozione sempre al Picco, ma con la Cremonese. Lo specialista in materia, con oggi, è salito sul podio dei tecnici che hanno conquistato il maggior numero di promozioni: con lui ci sono Eugenio Fascetti e Gigi Simoni. Una marcia trionfale, quella dei Lagunari, con 79 punti conquistati in in 37 giornate, frutto di 23 successi, 10 pareggi e solamente 4 sconfitte.
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Quanto vale una promozione?Non è solo una bella storia di calcio e sport. Salire in Serie A significa, per una squadra, avere accesso a maggiori e diverse fonti di introito. Salire di categoria, quindi, ha un impatto economico importante sulle società. La prima voce riguarda i diritti televisivi, la cui suddivisione tra i club è gestita in base alla Legge Melandri del 2008 che distribuisce le risorse, circa 900 milioni, con un equilibrio tra quota fissa, risultati sportivi e radicamento sociale. Il 50% è diviso in parti uguali fra tutti, il 28% in base ai risultati e il 22 segue il criterio del radicamento sociale. Nella stagione 2025-2026, grazie ai 450 milioni della quota fissa, ogni società ha incassato di base 22,5 milioni. E tale cifra dovrebbe essere confermata.
VeneziA.— Venezia FC (@VeneziaFC_EN) May 2, 2026
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Una neopromossa, quindi, può contare su circa 25 milioni di euro di diritti tv, considerando gli altri due criteri. Secondo l'ultimo report della FIGC, inoltre, arrivare in Serie A comporta ulteriori introiti per circa 37 milioni di euro. Ma c'è anche il rovescio della medaglia: l'aumento delle spese per circa 27 milioni di media, su cui pesano soprattutto gli ingaggi.
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