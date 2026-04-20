La corsa allo scudetto potrebbe chiudersi già nel prossimo turno, dopo gli ultimi risultati favorevoli, l’ Inter si è guadagnata il primo vero match point della stagione e adesso ha la possibilità concreta di laurearsi campione con diverse giornate di anticipo. Il vantaggio costruito nelle ultime settimane ha permesso ai nerazzurri di arrivare a un passo dall’aritmetica, trasformando il prossimo turno in un potenziale momento decisivo. La squadra di Cristian Chivu sa di avere il campionato in mano, ma dovrà completare il lavoro proprio adesso, quando la pressione diventa più alta.

Per festeggiare già alla prossima giornata, l’Inter dovrà prima di tutto fare il proprio dovere contro il Torino , conquistando punti fondamentali per blindare definitivamente il primo posto. Se i nerazzurri dovessero vincere, il titolo arriverebbe automaticamente nel caso in cui Napoli non riuscisse a battere la Cremonese e il Milan non superasse la Juventus . In questo scenario, infatti, il margine diventerebbe irrecuperabile. Anche il pareggio potrebbe aprire uno scenario favorevole, ma in quel caso servirebbero le sconfitte sia del Napoli sia del Milan . Tutto ruota quindi attorno a una combinazione precisa di risultati che potrebbe trasformare il prossimo weekend nella giornata decisiva del campionato.

Non solo matematica: conta anche la gestione mentale

Quando lo scudetto è così vicino, il tema non è soltanto numerico ma soprattutto mentale. L’Inter dovrà affrontare la prossima partita con lucidità, evitando sia l’eccesso di entusiasmo sia la tensione di chi sente il traguardo ormai a un passo. In questi momenti le squadre più forti si riconoscono proprio dalla capacità di gestire la pressione. Vincere il campionato non significa soltanto arrivare davanti a tutti, ma saper chiudere i conti nel momento giusto. Per i nerazzurri sarebbe un traguardo enorme, che confermerebbe il lavoro costruito durante tutta la stagione e darebbe ancora più peso a un campionato dominato con continuità e maturità. Il primo match point è arrivato: adesso l’Inter può davvero iniziare a vedere lo scudetto.