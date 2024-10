Inzaghi: “Con questo campo c’erano rischi, abbiamo perso un giocatore importante”

Dopo la vittoria contro lo Young Boys in Champions League, Simone Inzaghi si è presentato nella sala conferenze stampa dello Stadion Wankdorf per commentare il match. Tra i temi toccati, oltre la sfida contro i ragazzi di Magnin, anche il derby d'Italia e la questione relativa al campo sintetico.

L'Inter in Champions non ha ancora preso gol.

"No, sono contento del cuore dei ragazzi. Non sono contento per Carlos Augusto. Sono contento di questa tornata di partite, siamo alla seconda e abbiamo però qualche problema di rotazione. Il problema di Carlos temo sia qualcosa di più, mentre per gli altri ho buone sensazioni. Questa mi sembra la storia più complessa. Per noi è importantissimo in questo periodo complicato".