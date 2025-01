Inter, Inzaghi: “Sarebbe bello vincere ancora derby e finale”

Inzaghi, allenatore dell'Inter, ha parlato alla vigilia della finale di Supercoppa Italiana a Riad contro il Milan nel derby milanese.

Gennaro Dimonte 5 gennaio 2025 (modifica il 5 gennaio 2025 | 09:57)

Vigilia di finale di Supercoppa Italiana per l'Inter a Riad. I nerazzurri affronteranno il Milan con l'obiettivo di riscattare la sconfitta in campionato e aggiudicarsi il quarto trofeo consecutivo. Fischio di inizio lunedì 6 gennaio alle 20 presso lo stadio universitario Re Saud. In conferenza stampa, l'allenatore Simone Inzaghi ha parlato di questo particolare match e di come Lautaro Martinez sta gestendo questo momento difficile dal punto di vista realizzativo.

Inter, le parole di Simone Inzaghi — Simone Inzaghi ha parlato a un giorno dalla finale di Supercoppa Italiana contro il Milan a Riad: “I derby sono sempre particolari e regalano quel carico emotivo diverso dalle altre sfide. Mi ricorda la sfida del 22 aprile, il successo qui, la semifinale di Champion ma anche partite in cui abbiamo fatto male e perso. Loro hanno giocatori che possono crearci problemi. Vincere di nuovo sarebbe molto importante, sarebbe il quarto trofeo consecutivo. Difronte avremo un avversario che avrà la nostra stessa voglia di portare la coppa a casa. Conceiçao? Abbiamo giocato insieme quando in panchina c'era Eriksson, non abbiamo nessun problema. Sappiamo come gioca e il carattere che ha, si è visto nel secondo tempo contro la Juventus. Hanno giocatori di qualità e quantità con strappi e corsa ma sappiamo cosa fare per arginarli”.

Sul rendimento di Lautaro Martinez: "Lui è un grande capitano, sta gestendo benissimo questa situazione e contro l'Atalanta ha fatto una grande partita. Chiaro che per un attaccante segnare è tutto ma lo vedo tranquillo e fa giocare bene i compagni. Thuram? Non prenderemo rischi, oggi sarà la prova per capire se potrà essere con noi o meno".