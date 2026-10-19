Il ct azzurro critica chi non valorizza i talenti. Viscidi guarda al futuro con fiducia.

Jennifer Saviotti
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Silvio Baldini punta il dito contro i dirigenti del calcio italiano. Per il commissario tecnico dell’Under 21, il problema non è la mancanza di giovani talentuosi, ma la difficoltà di riconoscerne il valore e concedere loro spazio. Il tecnico ne ha parlato durante la cerimonia di consegna dei premi “Manlio Scopigno” e “Felice Pulici”, ospitata nel Salone d’Onore del CONI. Un’occasione in cui il dibattito sulla crescita dei calciatori italiani ha coinvolto anche Maurizio Viscidi e il presidente della FIGC Giovanni Malagò.

Baldini contro i dirigenti: “Il problema sono i dirigenti, non la materia prima”

Premiato per l’immagine dell’Italia nel mondo, Baldini ha criticato il modo in cui una parte della dirigenza valuta i calciatori più giovani. Secondo il Ct, troppo spesso la possibilità di valorizzare un talento passa in secondo piano rispetto ad altre priorità.
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Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Baldini ha dichiarato: “Il problema sono i dirigenti, non la materia prima. Ci sono persone ai vertici che seguono la prassi della visibilità e del guadagno, non vanno a vedere se un ragazzo giova e può essere una risorsa fondamentale. Vedono i giovani come un ostacolo e i vecchi come una garanzia. Diamo meritocrazia, invece, a tecnici come Maurizio Viscidi che ha fatto un grande lavoro nelle nazionali giovanili”.

Viscidi guarda al futuro, Malagò analizza le difficoltà del calcio italiano

Proprio Viscidi, coordinatore delle nazionali giovanili e anche lui premiato durante la cerimonia, ha espresso fiducia nelle nuove generazioni. Il dirigente ha sottolineato i risultati ottenuti dalle selezioni azzurre e l’importanza di accompagnare la crescita dei calciatori anche sul piano educativo. Ha dichiarato: “Abbiamo i giocatori forti. A livello di nazionali giovanili da tre anni siamo campioni d’Europa. Bisogna indicare ai ragazzi i valori morali e il gioco. Il calcio giovanile sta dando i suoi risultati, il futuro sarà molto meglio del presente, abbiamo giovani che cambieranno il volto della Nazionale”.

Sul tema è intervenuto anche Giovanni Malagò, presidente della FIGC, allargando il discorso alle difficoltà delle squadre italiane nelle competizioni europee. “Il calcio italiano dalla scorsa tornata di Champions esce a pezzi – ha detto -, speriamo in questa settimana di avere risultati diversi ma è ancora lontano da quel livello lì. Cosa si può fare di concreto per i giovani? Si sta lavorando, c’è un movimento di gestione che parte da club Italia e coinvolge Gianfranco Zola”.

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