Solo un quarto d'ora per Edon Zhegrova nello 0-0 del Kosovo contro Israele, in Nations League. L'esterno della Juventus non nasconde la voglia di riscatto: "Iniziare in panchina è stata una decisione del mister, non vedo l'ora sia la prossima partita, spero di partire titolare". Nell'intervista a Sportmediaset, Zhegrova ha parlato anche del suo presente in bianconero, svelando un retroscena sull'estate complicata: era stato vicino alla cessione, ma ha scelto di restare. "Sono rimasto perché amo questo club e voglio raggiungere qualcosa di grande". Spazio poi alle ambizioni stagionali, tra scudetto, rivalità con l'Inter ed esclusione dalla lista Champions decisa da Spalletti, presa senza polemiche.

Niente Europa League, nessuna polemica: Zhegrova, "Rispetto ogni decisione di Spalletti"

Nel prossimo impegno con il, guidato dal tecnico tedesco Foda,affronterà l'Austria, capolista del girone. "Credo nella mia nazionale, abbiamo giocatori di qualità, giocheremo ine penso che abbiamo buone possibilità di vincere. Lo stesso vale per il gruppo, faremo di tutto per arrivare primi". Tornando alla, l'esterno kosovaro ha ribadito tutta la sua soddisfazione per il momento attuale: "Sono davvero molto felice di essere alla Juve, è un grande club, non posso che essere contento dei compagni, del mister, dello staff, di tutta la squadra. È un privilegio per me far parte di questo club, darò il meglio di me stesso ogni volta che verrò scelto per andare in campo".

TORINO, ITALIA - 2 DICEMBRE: Edon Zhegrova della Juventus sorride durante la partita di Coppa Italia tra Juventus e Udinese all'Allianz Stadium il 2 dicembre 2025 a Torino, Italia. (Foto di Daniele Badolato - Juventus FC/Juventus FC via Getty Images)

Sul retroscena di mercato, Zhegrova è stato chiaro: "Quando mi avevano acquistato ero davvero molto felice e non volevo lasciare la Juventus in questo modo. Quindi sono voluto rimanere e ora voglio fare grandi cose per questo club". Sull'esclusione dalla lista Europa League, scelta tecnica di Spalletti, nessuna polemica: "Rispetto ogni decisione". Sullo scudetto resta fiducioso ma cauto: "Abbiamo una grande squadra, una grande rosa, vediamo partita dopo partita, con l'obiettivo di vincere ogni gara". Infine, sorridendo, lancia una frecciata ai campioni in carica dell'Inter: "Non voglio parlare di questo, però la Juventus è sempre meglio".