Dal 2021 a oggi poche squadre hanno ispirato il capitano dell'Inter come i bianconeri: a San Siro l'attaccante argentino punta ad arricchire il suo già notevole bottino

Alessandro Savoldi 30 agosto 2025 (modifica il 30 agosto 2025 | 11:06)

Tra le vittime preferite in Serie A, Lautaro Martinez ha realizzato 6 gol contro l'Udinese. Un bottino di spessore, dal 2021 in avanti. Riviviamo insieme le reti del Toro contro i friulani in vista di Inter-Udinese in programma domani sera a San Siro alle ore 20.45.

I gol di Lautaro Martinez contro l'Udinese — Dopo aver battuto 5-0 il Torino, l'Inter è chiamata a ripetersi contro l'Udinese. I friulani sono, soprattutto negli ultimi anni, una delle vittime preferite di Lautaro Martinez. Il primo gol dell'attaccante argentino contro i bianconeri risale al 23 maggio 2021. A San Siro, con la squadra allora allenata da Conte già campione d'Italia, i nerazzurri vincono 5-1. Lautaro segna su rigore il gol numero 17 del suo campionato, fornendo anche un assist nel primo tempo ad Ashley Young.

La rete successiva è la prima segnata a Udine. Primo maggio 2022: l'Inter è in volata con il Milan per la conquista dello Scudetto. Dzeko conquista un rigore che viene affidato proprio a Lautaro. Il Toro sbaglia, come spesso è accaduto, e colpisce il palo. Nel rimbalzare contro il legno, la sfera tocca la schiena di Silvestri e ritorna al giocatore nerazzurro che, a porta vuota, non deve far altro che mettere dentro. Chiffi, dopo qualche attimo di confusione, convalida il gol.

Lautaro trova il gol contro l'Udinese anche nella stagione successiva. A febbraio i nerazzurri ospitano la squadra di Sottil dopo aver perso 3-1 all'andata. Questa volta l'esito è lo stesso, ma a squadre invertite. L'attuale capitano nerazzurro entra dalla panchina al posto di Lukaku. All'88' ha la chance per iscriversi al tabellino dei marcatori: a tu per tu con Silvestri però tenta un improbabile tocco sotto, sprecando l'opportunità. La reazione è da grande giocatore. Un minuto più tardi riceve un lancio dalla difesa, resiste all'attacco di Bijol e, di forza, calcia di controbalzo verso la porta: 3-1, partita chiusa.

Passiamo a dicembre 2023, stagione della seconda stella. L'Inter è in vantaggio 3-0 dopo un micidiale finale di primo tempo con 3 gol in 7 minuti. Lautaro ha tempo per iscriversi alla festa: a sei minuti dalla fine strappa un pallone dai piedi di Payero, da solo porta palla fino al limite dell'area e calcia fortissimo a incrociare. Probabilmente è il gol più bello tra quelli segnati contro i friulani.

Le ultime due reti arrivano insieme, nella gara d'andata della scorsa stagione: è l'unica doppietta contro l'Udinese. Il primo gol, nel recupero del primo tempo, è rocambolesco. L'argentino buca un cross rasoterra di Dimarco ma la palla rimbalza prima sul piede di Bijol e poi sulla gamba di Martinez, terminando la sua corsa in rete. La doppietta arriva in apertura di secondo tempo, questa volta con una rete molto più tradizionale. Thuram stoppa e serve il capitano dell'Inter che accorre al centro: lo stop e il destro fulminante dal limite dell'area valgono l'1-3.