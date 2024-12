Le formazioni ufficiali di Lazio e Napoli, in campo questa sera per il match degli ottavi di finale di Coppa Italia.

Luca Paesano Redattore 5 dicembre 2024 (modifica il 5 dicembre 2024 | 20:23)

Tutto pronto allo Stadio Olimpico, dove tra poco meno di un'ora scenderanno in campo Lazio e Napoli nell'incontro valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Le due formazioni entreranno tra qualche minuto sul terreno di gioco per il riscaldamento. Il calcio d'inizio del match è fissato per le ore 21:00.

Confermate le attese che hanno accompagnato la vigilia. Nonostante i due tecnici abbiano rimarcato l'importanza del test e si sono giurati battaglia in campo, entrambi hanno optato per un ampio turnover. È chiaro che nelle intenzioni degli allenatori può aver influito l'altra sfida che ci sarà tra pochi giorni tra le due squadre al Maradona. Sia Antonio Conte che Marco Baroni non vogliono gettare alle ortiche quanto di buono fatto fino ad ora in campionato e hanno scelto di preservare i migliori per la gara di domenica.

Lazio-Napoli, le formazioni ufficiali — Baroni conferma il classico 4-2-3-1 come modulo di partenza. In porta riposa Provedel, al suo posto toccherà quindi a Mandas. In difesa, spazio a Lazzari e Hysaj sulle corsie laterali, mentre la coppia centrale sarà composta da Gigot e Patric. Dele-Bashiru vince il ballottaggio con Guendouzi per una maglia in mezzo al campo: ci sarà lui al fianco di Rovella. Tchaouna, Pedro e Zaccagni agiranno sulla linea dei trequartisti a supporto di Noslin. L'ex Verona vince il ballottaggio con il Taty Castellanos, che partirà dalla panchina e potrà subentrare nella ripresa.

Turnover totale in casa Napoli, dove Antonio Conte stravolge la formazione e cambia tutto, a partire dal modulo. Turno di riposo per Alex Meret, che verrà rimpiazzato da Caprile. Sulle fasce tocca a Zerbin e Spinazzola, con l’inedita coppia centrale composta da Juan Jesus e Rafa Marin. Torna dal primo minuto Billy Gilmour; al suo fianco c'è Folorunsho, con McTominay e Anguissa dalla panchina. In avanti, spazio a Neres e Ngonge sulle corsie laterali, con Raspadori che dovrebbe agire da trequartista alle spalle del cholito Simeone.

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Lazzari, Gigot, Patric, Hysaj; Dele-Bashiru, Rovella; Tchaouna, Pedro, Zaccagni; Noslin. All.: Baroni.

NAPOLI (4-2-3-1): Caprile; Zerbin, Rafa Marin, Juan Jesus, Spinazzola; Folorunsho, Gilmour; Ngonge, Raspadori, Neres; Simeone. All.: Conte.