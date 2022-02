Mario Ielpo: “Campionato riaperto, ma in Coppa Italia c’è un super Immobile…”

Anche Giroud non è in un cattivo momento...

In merito all’imminente sfida in Coppa Italia tra Milan e Lazio, la redazione di DerbyDerbyDerby.it ha intervistato in esclusiva Mario Ielpo, ex portiere tanto dei rossoneri, quanto dei biancocelesti. Che tipo di partita ti aspetti? “Non saprei fare previsioni, con tutta onestà”. Per quali ragioni? “Dipende quanto la Coppa Italia conterà per le due squadre. Francamente non so dire se, tanto i rossoneri quanto i biancocelesti, vorranno risparmiarsi o no, in vista del campionato”.