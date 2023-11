Mia Khalifa fa impazzire i tifosi del Milan: che scatti con la maglia di Leao

Mia Khalifa e il calcio, un binomio vincente che dura da anni. La bellissima ex pornostar libanese non ha mai nascosto la sua passione per il football (qualche tempo fa aveva dichiarato di tifare qualsiasi squadra giocasse contro l’Arsenal) e nelle ultime ore ha fatto impazzire i tifosi del Milan.

Sul suo profilo Instagram ha infatti postato due foto che la ritraggono su una barca in mezzo al mare con la maglietta di Leao in bella mostra. E non è la prima volta che il mondo Milan incontra Mia Khalifa. Già a settembre, infatti, in occasione del lancio della nuova collezione Offwhite (uno degli sponsor del club rossonero), la trentenne era stata invitata per una cena di gala a San Siro. Che sia nata una simpatia per i colori rossoneri?