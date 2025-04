Modena-Sassuolo: dove vedere il derby di serie B in tv e in streaming LIVE

Le probabili formazioni, le novità e tutte le indicazioni utili

Alessia Bartiromo 11 aprile 2025 (modifica il 11 aprile 2025 | 14:07)

Un altro match point in arrivo per il Sassuolo, a un passo dalla promozione in serie A. Per conquistare anzitempo l'ambito traguardo, ormai nell'aria già da settimane, bisognerà affrontare al meglio il Modena, seconda trasferta consecutiva per i neroverdi e riscattarsi subito dall'incredibile ko dello scorso weekend subìto in casa del Palermo. Appuntamento a domani sabato 12 aprile alle ore 19.30, quando lo stadio Braglia si accenderà per sospingere la squadra di Mandelli verso la vittoria nel derby emiliano. Se Modena-Sassuolo è importantissima per Berardi e soci nel conquistare la serie A, non è da meno per l'undici di casa completamente coinvolto nella lotta per un piazzamento playoff, a caccia di un successo per cercare l'aggancio. Sarà gara vera e assolutamente non scontata, condita da una storica rivalità.

Il momento delle due squadre — Il Modena ha chiamato a raccolta i suoi tifosi per il derby sentitissimo contro la capolista Sassuolo, con il Braglia che sarà sold out in ogni ordine di posto. Un match suggestivo e al contempo con una posta in palio molto pesante per entrambe, che evidenzia il momento di forma diverso delle due squadre. Il team di casa è reduce dalla convincente vittoria in trasferta per 2-1 contro il Pisa, con le reti di Santoro e Gliozzi. La zona playoff è infatti vicinissima, occupata dal Cesena distante solo due punti, agganciabile in caso di risultato positivo proprio nel derby di domani.

Situazione completamente diversa per il Sassuolo, reduce da una stagione meravigliosa e al contempo da un tonfo inaspettato nell'ultima gara di campionato in trasferta contro il Palermo. Prestazione sontuosa tra le mura amiche da parte di Pohjanpalo e compagni, rimandando il discorso promozione ai turni successivi. I neroverdi sognano la serie A quanto prima e proveranno a raggiungerla proprio nel derby di Modena, buttando un occhio come sempre allo Spezia costretto al contempo a non vincere per regalare la gioia promozione alla capolista, con una doppia suggestione che coinvolge la squadra di Grosso e una rivalità storica molto sentita tra le tifoserie.

📆 Gli impegni del weekend neroverde#ForzaSasol 🖤💚 pic.twitter.com/QR6zarhlEo

Le probabili formazioni — Per il derby Modena-Sassuolo entrambi gli allenatori metteranno in campo la migliore formazione per conquistare l'intera posta in palio. Per la squadra di casa il consueto 3-4-3, puntando tutto sul suo punto di forza maggiore: la verticalizzazione rapida e di qualità. In porta confermatissimo Gagno, supportato in difesa da magnino, Zaro e Cauz. Attenzione massima a centrocampo con Di Pardo, Santoro, Gerli e Idrissi e tridente d'attacco formato da Palumbo, Gliozzi tra gli ex di giornata e Caso. Nessuna sorpresa rispetto alla formazione che ha battuto il Pisa nello scorso turno, di estrema affidabilità in questo finale delicato di stagione a caccia di un piazzamento playoff.

Per il Sassuolo, c'è da fare i conti con qualche defezione per mister Grosso: da verificare le condizioni di Berardi che ha recuperato da una botta presa contro il Palermo, mentre saranno out Bonifazi e Thorstvedt, acciaccati. Scelto il consueto 4-2-3-1 con il grande palleggio ricco di qualità dei neroverdi con Moldovan in porta, la difesa composta da Toljan, Romagna, Lovato e Doig; Ghion e Boloca al centro del campo da filtro per la classe di Berardi, Volpato e Laurienté, in supporto all'unica punta Mulattieri.

MODENA (3-4-3): Gagno; Magnino, Zaro, Cauz; Di Pardo, Santoro, Gerli, Idrissi; Palumbo, Gliozzi, Caso. Allenatore: Paolo Mandelli.

SASSUOLO (4-2-3-1): Moldovan; Toljan, Romagna, Lovato, Doig; Ghion, Boloca; Berardi, Volpato, Laurienté; Mulattieri. Allenatore: Fabio Grosso.

Modena-Sassuolo: dove vedere la partita in tv e in streaming LIVE — Il derby Modena-Sassuolo di domani sabato 12 aprile alle ore 19:30 sarà come sempre visibile su Dazn per la diretta tv con telecronaca di Alessandro Iori e in streaming sull'app dedicata, per guardare la partita ovunque ci si trovi. Disponibile anche da dispositivi mobili con la FanZone per interagire con giochi, statistiche e sondaggi. Si inizia alle 19 con il pre partita e tutte le informazioni utili tra formazioni e dettagli curiosi, insieme a un ampio post partita, interviste e approfondimenti fino alle ore 20.30.

📆 12/04

⌚️ 19.30

— Modena F.C. Official (@Modena_FC_1912) April 8, 2025