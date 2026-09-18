Il Frosinone si prepara alla sfida contro il Como con grande rispetto per l’avversario, ma senza alcuna intenzione di partire battuto. Alla vigilia del match, il capitano Ilario Monterisi ha parlato in conferenza stampa della gara contro la formazione di Cesc Fàbregas, sottolineando la necessità di concentrarsi soprattutto sulle qualità della propria squadra.

Le parole di Monterisi in vista di Frosinone-Como

"Affronteremo questa partita esattamente come le altre. Sappiamo bene dove il Como può metterci in difficoltà e lavoreremo su quegli aspetti, ma senza dimenticare ciò che sappiamo fare. Da quando sono qui, spesso quello che viene detto prima delle partite viene poi smentito dal campo. Abbiamo grande considerazione per il Como ma vogliamo giocare secondo le nostre caratteristiche e provare a portare a casa il risultato", ha spiegato il difensore.

🇮🇹 Parece que el Levante se ha interesado en Monterisi.



Defensa Central, 1,90m, italiano, del Frosinone.

2 goles y 5 asistencias la temporada pasada, ascenso a Serie A, y le resta 1 año de contrato.

Destaca por su fortaleza en duelos aéreos. pic.twitter.com/0LWJ1kJX58 — Levante Al Día 🇱🇮 (@Levante_Al_Dia_) August 7, 2026

L’inizio di stagione ha creato un clima positivo nello spogliatoio. I nuovi giocatori si stanno inserendo e il gruppo, secondo Monterisi, sta trovando sempre maggiore affiatamento: "L’ambiente è sereno, stiamo costruendo una bella intesa con chi è arrivato da poco e ci stiamo divertendo sempre di più. Non avevo fatto previsioni sui risultati, perché la cosa più importante è lavorare ogni giorno. Quando si lavora tanto e con serietà, prima o poi arrivano anche i frutti e credo che noi stiamo andando nella direzione giusta".

FIORENTINA, ITALIA - AGOSTO 29: Ilario Monterisi dopo la vittoria del Frosinone sul campo della Fiorentina nella seconda giornata di campionato (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

Dall'impegno contro i big comaschi alle parole sulla Coppa Italia

Contro il Como il Frosinone dovrà prestare particolare attenzione agli attaccanti: "Kean e Douvikas sono giocatori di altissimo livello, non soltanto in Italia ma anche a livello europeo. Dovremo essere aggressivi, non concedere loro tempo e soprattutto impedire che possano pensare e giocare con troppa libertà", ha sottolineato Monterisi.

Il capitano si avvicina inoltre a un traguardo importante con la maglia giallazzurra, avendo ormai superato le cento presenze considerando anche la Coppa Italia: "Il nostro modo di lavorare non cambia in base alla partita o al momento. Da circa un anno e mezzo cerchiamo di mantenere lo stesso standard, sia quando le cose vanno bene sia quando arrivano difficoltà. Pensiamo a noi e affrontiamo ogni gara con la nostra identità".

Monterisi ha poi parlato del sistema tattico della squadra, basato spesso sui duelli individuali: "Siamo tra le poche squadre in Europa che applicano sistematicamente l’uomo contro uomo. È un principio che mi ricorda anche alcune grandi sfide internazionali. A noi piace giocare così, perché in campo riusciamo anche a divertirci".

Infine, il difensore ha invitato l’ambiente a mantenere equilibrio anche nei momenti complicati: "Può sempre arrivare una fase meno positiva, anche se tutti speriamo di evitarla. Se dovesse succedere, dovremo restare uniti, non perdere la testa e continuare a credere nel nostro lavoro. Abbiamo qualità e un gruppo forte: la mentalità dovrà rimanere la stessa".