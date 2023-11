Monza e il Telefono Rosa: vigilia pre-Toro, Pessina carica Colombo: “Diventerà un grande”

Come prima del Bologna e del Sassuolo, non ha preso la parola direttamente Raffaele Palladino. Ma per un motivo ben preciso...

Domani sabato 11 novembre alle 20.45 Monza-Torino, ma la vigilia è senza le parole del tecnico Raffaele Palladino. Nella giornata che di norma è quella della consueta conferenza stampa del Mister, il Monza ha dato priorità ad una nuova campagna di grande importanza e rilevanza sociale sviluppata da Motorola e Telefono Rosa, in collaborazione con il club brianzolo, mirata a sensibilizzare gli uomini sulle conseguenze della violenza contro le donne, un fenomeno purtroppo in crescita. Il progetto prevede che la parte frontale delle magliette del Monza sia dedicata - al posto del logo del brand Motorola - a “dare voce” a donne vittime di violenza, attraverso i messaggi raccolti da Telefono Rosa, la prima organizzazione italiana a difesa delle donne. Messaggi che danno una visione delle differenti forme di violenza nei confronti delle donne. Proprio durante Monza-Torino, i giocatori della squadra brianzola scenderanno in campo con le magliette speciali che, dopo la partita, saranno messe all’asta e il ricavato verrà donato interamente all’Associazione.

Il capitano del Monza Matteo Pessina, a margine dell'evento

Parla lui, Matteo Pessina: “Quando arriva una vittoria, con un'espressione di gioco così, sicuramente ti dà fiducia, ti fa capire dai dati e le statistiche, non solo dal risultato, che si può fare un gran bel campionato. Solo sei giocatori a segno? Ci sono nuovi e giovani che si stanno ambientando, non è un problema. La partite le abbiamo vinte, i gol arriveranno. Sono stati realizzati da attaccanti e difensori. E giungeranno da parte di tutti”.

Ha poi parlato a SportMediaset del suo compagno Lorenzo Colombo, brianzolo come lui: “Ha tutte le potenzialità per fare una grande carriera, fisiche, tecniche. È molto intelligente, attento, lavora molto, cerca di fare prevenzione per gli infortuni che ha avuto. Sono sicuro che potrà farla e diventare un gran calciatore".

In sostanza: “Il nostro obiettivo? Concentriamoci prima sulla salvezza adesso, come il dice il dottor Galliani. Deve arrivare il prima possibile. Poi eventualmente penseremo anche ad altro, all'Europa. Adesso siamo in buona posizione, ma è solo un quarto di campionato. ll campionato è ancora lungo. Nel prossimo turno sono felice di ritrovare Jurić, una persona con cui ho condiviso tanto. Spero mi conceda il lusso di chiamarlo amico. Ci siamo aiutati a vicenda. Sarà una bellissima partita”.

