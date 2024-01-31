Manca ormai sempre meno al Festival di Sanremo, dove quest'anno parteciperà come concorrente anche Irama, con la sua "Tu No". Prima però di partire per la Liguria, il cantante ha deciso di fare una visita a sopresa al Monza. Accolto da Raffaele Palladino e da Matteo Pessina, ha chiacchierato con i calciatori e con lo staff e visitato il centro di Monzello, ricevendo in dono una maglia personalizzata del Monza con il numero 2.

Irama tifa Milan ma è cresciuto a Monza, dove ha ha iniziato a scrivere le sue prime rime in centro, prima di spiccare il volo proprio con le Nuove proposte del Festival (2016).

Sul proprio profilo social, la società monzese ha voluto augurare il meglio al cantante in vista di Sanremo: "“In bocca al lupo per Sanremo Irama! Tutta Monza tifa per te!”

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