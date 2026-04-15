Una grande famiglia unita dalla passione nerazzurra. Trasferte, eventi e beneficenza al fianco della Beneamata

Samuele Dello Monaco 15 aprile 2026 (modifica il 15 aprile 2026 | 09:02)

Nel cuore di Abbiategrasso batte forte un cuore nerazzurro. L'Inter Club Abbiategrasso non è un semplice ritrovo per tifosi, ma una vera famiglia dove la passione per la Beneamata unisce generazioni diverse. Dalla storica sede di via Magenta, questo club rappresenta un punto di riferimento vitale per chi vive l'interismo quotidianamente. Tra lunghe trasferte in pullman, il giovedì sera in compagnia e preziose iniziative benefiche, il gruppo incarna i valori più sani e genuini del tifo. In questa intervista, continuiamo il viaggio negli Inter Club d'Italia: scopriremo la storia, l'entusiasmo e i sogni futuri di una realtà che ha fatto dei colori nerazzurri uno stile di vita.

L'intervista all'Inter Club Abbiategrasso Nerazzurra — Quando e come è nato il vostro Inter Club? Quanti soci conta?

"Il nostro Inter Club, Abbiategrasso Nerazzurra, è nato il 2 agosto del 1989. Lo scopo principale che ha guidato i soci fondatori è stato quello di seguire l'Inter su ogni campo in cui giocasse: in Italia, in Europa e nel mondo, oltre ovviamente al Meazza. Attualmente, il nostro Club conta 546 soci".

Quando qualcuno entra per la prima volta nel vostro Inter Club, cosa trova? Che tipo di ambiente avete creato per i tifosi nerazzurri?

"Iscriversi al nostro club significa entrare a far parte di una vera e propria famiglia nerazzurra. Questo spirito si respira ovunque: nella nostra sede di via Magenta ad Abbiategrasso, nel gruppo WhatsApp riservato ai soci per tenersi in contatto, durante gli eventi organizzati nel corso dell'anno o nella semplice apertura del giovedì sera, ideale per scambiare due chiacchiere a tinte nerazzurre".

Qual è la partita dell’Inter che avete vissuto tutti insieme e che non dimenticherete mai?

"Sicuramente il derby che ci ha regalato la seconda stella nel 2024 e, andando indietro nel tempo, la finale di Champions League di Madrid del 2010".

Il vostro club è un punto d’incontro anche per giovani nerazzurri? Ci sono giovani tifosi che portano avanti la tradizione del gruppo?

"Sì, assolutamente. Negli ultimi anni l’età media, sia per quanto riguarda i soci che i membri del direttivo, si è notevolmente abbassata. È bellissimo vedere le nuove generazioni avvicinarsi al club: questi giovani portano una ventata di aria fresca e nuove energie, ma allo stesso tempo si impegnano a portare avanti con orgoglio quelle stesse tradizioni e quei valori nerazzurri che hanno contraddistinto il nostro gruppo fin dalle sue origini".

Organizzate viaggi a San Siro o trasferte per seguire l’Inter dal vivo?

"Come accennavamo prima, il nostro club è nato per seguire l’Inter ovunque giochi. Per questo motivo organizziamo tutte le trasferte privilegiando il pullman come mezzo di trasporto: è la scelta ideale perché favorisce l'aggregazione e ci permette di fare gruppo fin dal momento della partenza".

Che ruolo svolgono gli Inter Club per tenere viva la passione nerazzurra in giro per l’Italia?

"La rete degli Inter Club è fondamentale proprio perché garantisce una presenza in ogni angolo d'Italia. Per noi che viaggiamo spesso al seguito della squadra, questi club diventano occasioni perfette per incontrarsi, stringere nuovi gemellaggi o semplicemente condividere una bella mangiata in compagnia, nel pieno spirito della grande famiglia nerazzurra. Infine, un aspetto di cui andiamo fieri: come tanti altri club, ci impegniamo costantemente in iniziative di beneficenza per sostenere diverse realtà del territorio."

Chi del mondo Inter vorreste invitare nel vostro Club?

"Se dobbiamo scegliere un giocatore che incarna perfettamente lo spirito del nostro club, il nome è uno solo: Walter Zenga. Per noi rappresenta l'interismo allo stato puro, la passione viscerale e l'attaccamento alla maglia che tutti noi proviamo. Senza dubbio anche il nostro presidente, Giuseppe Marotta. Sarebbe un onore averlo con noi".

Qual è il sogno per il futuro del vostro Inter Club?

"Il nostro più grande sogno per il futuro è continuare a sostenere la squadra ovunque, portando con orgoglio il nostro striscione in ogni stadio in cui scenderà in campo la Beneamata".

Si ringrazia per la disponibilità nella realizzazione dell'intervista tutto il direttivo dell'Inter Club Abbiategrasso Nerazzurra.