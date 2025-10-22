Tempo di Europa League, e la Roma ospita all'Olimpico i cechi del Viktoria Plzen. In una partita delicata, i giallorossi arrivano da due sconfitte consecutive in casa, l'Olimpico vuole tornare a essere un fattore. Abbiamo deciso di ripercorrere le migliori coreografie della Curva Sud romanista nel corso delle varie edizioni delle coppe europee.
Verso Roma-Viktoria Plzen: le migliori coreografie europee imbastite all’Olimpico
Roma-Bayer Leverkusen (0-2)—
Il 2 maggio 2024 va in scena l'andata delle semifinali di Europa League. La Curva Sud crea una scenografia con dei cartoncini per formare la scritta "AVANZIAMO" in bianco su sfondo giallorosso, un incitamento a proseguire nella competizione. Purtroppo però i giallorossi vedranno il proprio percorso fermarsi sotto i colpi del Bayer Leverkusen di Xabi Alonso.
Roma-Milan (2-1)—
Il 18 aprile 2024 la Curva giallorossa compone una coreografia toccante dedicata al tifoso Antonio De Falchi, scomparso nel 1989. La Curva Sud ha raffigurato un ultras con una bandiera e la scritta "Antonio", accompagnata dallo striscione: "L'orgoglio di una Curva intera, il tuo nome è la nostra bandiera".
Roma-Brighton (4-0)—
Per l'andata degli ottavi di finale di Europa League 2023/2024, una coreografia composta da cartoncini gialli e rossi a formare un motivo a strisce, con al centro un grande stemma ASR. Lo striscione recitava: "Spavaldo per l'Europa i tuoi colori sventolo".
Roma-Bayer Leverkusen (1-0)—
Nell'andata delle semifinali di Europa League 2022-2023, che porterà i giallorossi in finale, la Curva Sud ha esibito un'enorme lupa capitolina stilizzata in oro su sfondo rosso, con sotto lo striscione "Amor Romae Nostra Lex" (L'amore per Roma è la nostra legge).
Roma-Leicester City (1-0)—
Il 5 maggio 2022, all'Olimpico va in scena il ritorno delle semifinali di Conference League tra i giallorossi e le Foxes. Una coreografia maestosa che ha coinvolto l'intero stadio. La Curva Sud esponeva un enorme telone raffigurante un legionario romano con l'elmo, accompagnato dalla frase: "In Britannia tutti temevano il nome dei romani".
Roma-Bodø/Glimt (4-0)—
Nel ritorno dei quarti di finale della Conference League 2021-2022, l'Olimpico compone una coreografia composta da migliaia di bandierine gialle e rosse sventolate in tutto lo stadio e uno striscione in Curva Sud con la scritta "Avanti Roma" e un lupo stilizzato.
