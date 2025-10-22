Dopo una vittoria e una sconfitta nelle prime due partite nella competizione europea, Gasperini sfida il Viktoria Plzen per agganciare il treno delle prime otto in classifica

Tempo di Europa League, e la Roma ospita all' Olimpico i cechi del Viktoria Plzen. In una partita delicata, i giallorossi arrivano da due sconfitte consecutive in casa, l'Olimpico vuole tornare a essere un fattore. Abbiamo deciso di ripercorrere le migliori coreografie della Curva Sud romanista nel corso delle varie edizioni delle coppe europee.

Roma-Milan (2-1)

Il 18 aprile 2024 la Curva giallorossa compone una coreografia toccante dedicata al tifoso Antonio De Falchi, scomparso nel 1989. La Curva Sud ha raffigurato un ultras con una bandiera e la scritta "Antonio", accompagnata dallo striscione: "L'orgoglio di una Curva intera, il tuo nome è la nostra bandiera".