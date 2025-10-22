derbyderbyderby calcio italiano Verso Roma-Viktoria Plzen: le migliori coreografie europee imbastite all’Olimpico

EUROPA LEAGUE

Verso Roma-Viktoria Plzen: le migliori coreografie europee imbastite all’Olimpico

Roma Olimpico Coreografie
Dopo una vittoria e una sconfitta nelle prime due partite nella competizione europea, Gasperini sfida il Viktoria Plzen per agganciare il treno delle prime otto in classifica
Samuele Dello Monaco

Tempo di Europa League, e la Roma ospita all'Olimpico i cechi del Viktoria Plzen. In una partita delicata, i giallorossi arrivano da due sconfitte consecutive in casa, l'Olimpico vuole tornare a essere un fattore. Abbiamo deciso di ripercorrere le migliori coreografie della Curva Sud romanista nel corso delle varie edizioni delle coppe europee.

Roma-Bayer Leverkusen (0-2)

—  

Il 2 maggio 2024 va in scena l'andata delle semifinali di Europa League. La Curva Sud crea una scenografia con dei cartoncini per formare la scritta "AVANZIAMO" in bianco su sfondo giallorosso, un incitamento a proseguire nella competizione. Purtroppo però i giallorossi vedranno il proprio percorso fermarsi sotto i colpi del Bayer Leverkusen di Xabi Alonso.

LEGGI ANCHE
Verso Roma-Viktoria Plzen: le migliori coreografie europee imbastite all’Olimpico- immagine 2
Tifosi della Roma durante la semifinale di andata della UEFA Europa League 2023/24 contro il Bayer Leverkusen allo Stadio Olimpico il 2 maggio 2024 a Roma, Italia. (Foto di Fabio Rossi/AS Roma tramite Getty Images)

Roma-Milan (2-1)

—  

Il 18 aprile 2024 la Curva giallorossa compone una coreografia toccante dedicata al tifoso Antonio De Falchi, scomparso nel 1989. La Curva Sud ha raffigurato un ultras con una bandiera e la scritta "Antonio", accompagnata dallo striscione: "L'orgoglio di una Curva intera, il tuo nome è la nostra bandiera".

Verso Roma-Viktoria Plzen: le migliori coreografie europee imbastite all’Olimpico- immagine 3
Tifosi della Roma durante la partita di ritorno dei quarti di finale della UEFA Europa League 2023/24 contro il Milan allo Stadio Olimpico il 18 aprile 2024 a Roma, Italia. (Foto di Fabio Rossi/AS Roma tramite Getty Images)

Roma-Brighton (4-0)

—  

Per l'andata degli ottavi di finale di Europa League 2023/2024, una coreografia composta da cartoncini gialli e rossi a formare un motivo a strisce, con al centro un grande stemma ASR. Lo striscione recitava: "Spavaldo per l'Europa i tuoi colori sventolo".

Verso Roma-Viktoria Plzen: le migliori coreografie europee imbastite all’Olimpico- immagine 4
I tifosi della Roma prima del calcio d'inizio della partita di andata degli ottavi di finale di UEFA Europa League 2023/24 contro il Brighton allo Stadio Olimpico il 7 marzo 2024 a Roma, Italia. (Foto di Paolo Bruno/Getty Images) (Foto di Paolo Bruno/Getty Images)

Roma-Bayer Leverkusen (1-0)

—  

Nell'andata delle semifinali di Europa League 2022-2023, che porterà i giallorossi in finale, la Curva Sud ha esibito un'enorme lupa capitolina stilizzata in oro su sfondo rosso, con sotto lo striscione "Amor Romae Nostra Lex" (L'amore per Roma è la nostra legge).

Verso Roma-Viktoria Plzen: le migliori coreografie europee imbastite all’Olimpico- immagine 5
I tifosi della Roma durante la semifinale di andata della UEFA Europa League contro il Bayer 04 Leverkusen allo Stadio Olimpico, l'11 maggio 2023 a Roma, Italia. (Foto di Fabio Rossi/AS Roma tramite Getty Images)

Roma-Leicester City (1-0)

—  

Il 5 maggio 2022, all'Olimpico va in scena il ritorno delle semifinali di Conference League tra i giallorossi e le Foxes. Una coreografia maestosa che ha coinvolto l'intero stadio. La Curva Sud esponeva un enorme telone raffigurante un legionario romano con l'elmo, accompagnato dalla frase: "In Britannia tutti temevano il nome dei romani".

Verso Roma-Viktoria Plzen: le migliori coreografie europee imbastite all’Olimpico- immagine 6
Tifosi della Roma durante la seconda semifinale della UEFA Conference League contro il Leicester City allo Stadio Olimpico il 5 maggio 2022 a Roma, Italia. (Foto di Fabio Rossi/AS Roma tramite Getty Images)

Roma-Bodø/Glimt (4-0)

—  

Nel ritorno dei quarti di finale della Conference League 2021-2022, l'Olimpico compone una coreografia composta da migliaia di bandierine gialle e rosse sventolate in tutto lo stadio e uno striscione in Curva Sud con la scritta "Avanti Roma" e un lupo stilizzato.

Verso Roma-Viktoria Plzen: le migliori coreografie europee imbastite all’Olimpico- immagine 7
I tifosi della Roma festeggiano durante la partita dei quarti di finale della UEFA Conference League contro l'FK Bodo/Glimt allo Stadio Olimpico il 14 aprile 2022 a Roma, Italia. (Foto di Paolo Bruno/Getty Images)
Leggi anche
Il PSV umilia un Napoli fragile, e non da ora: anche Conte si assuma le sue responsabilità
Djimsiti carica l’Atalanta, a caccia di un record personale: “Vogliamo vincere”

© RIPRODUZIONE RISERVATA