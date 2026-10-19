La Sampdoria potrebbe affidarsi per la terza volta a Marco Giampaolo. Quella che fino a poche ore fa sembrava soltanto un'ipotesi sta diventando una pista concreta per la panchina blucerchiata, con Bernardo Corradi sempre più vicino all'esonero dopo la sconfitta casalinga contro l'Arezzo. I primi contatti con l'ex tecnico doriano sarebbero già stati avviati, mentre la dirigenza riflette sul futuro di una squadra sprofondata all'ultimo posto in Serie B.

❌️ La Sampdoria está orientada a destituir a Bernardo Corradi tras el mal inicio de temporada.



Trabajan en el regreso de Marco Giampaolo.



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La sconfitta contro l'Arezzo manda la Sampdoria all'ultimo posto

A pesare sul futuro dell'attuale allenatore sono soprattutto i numeri:Il ko per 2-1 contro l'Arezzo, maturato domenica 18 ottobre al Ferraris, rischia di rappresentare il punto di non ritorno. La Sampdoria era passata in vantaggio al 9' con Henderson, ma Arena aveva ristabilito la parità sei minuti più tardi, prima del gol decisivo di Chierico al 15' della ripresa.

La sconfitta ha provocato la contestazione dei tifosi e il silenzio stampa imposto dalla società. Lunedì mattina Corradi ha comunque diretto regolarmente l'allenamento a Bogliasco, segnale che l'eventuale esonero non era ancora stato formalizzato.

PARMA, ITALIA - 21 MARZO: Marco Giampaolo ex allenatore della US Cremonese durante la Serie A match tra Parma Calcio 1913 e US Cremonese allo Stadio Ennio Tardini il 21 marzo 2026 a Parma, Italia. (Foto di Alessandro Sabattini/Getty Images)

Giampaolo ma occhio alla sorpresa

Il possibile ritorno di Giampaolo riporterebbe a Genova un allenatore che conosce bene l'ambiente. Arrivato nell'estate del 2016, aveva guidato la Sampdoria per tre stagioni in Serie A,Dopo le esperienze con Milan e Torino, era tornato sulla panchina blucerchiata nel gennaio 2022, venendo esonerato nell'ottobre dello stesso anno.

Reduce dalla breve esperienza alla Cremonese, terminata nel settembre 2026, Giampaolo è attualmente disponibile. Il suo profilo garantirebbe esperienza e conoscenza della piazza, elementi importanti per tentare di invertire la rotta. Non mancano, però, le alternative: tra i nomi valutati figurano Paolo Zanetti, Michele Mignani, Beppe Iachini e Luca D'Angelo. Intanto il calendario incombe, con il Südtirol, l'Ascoli e la Virtus Entella all'orizzonte. La Sampdoria deve decidere in fretta: la priorità è uscire dalla crisi e ritrovare risultati, prima che la situazione in classifica diventi ancora più complicata.