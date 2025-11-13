derbyderbyderby calcio italiano serie a Akanji: “Vogliamo continuare ad essere lì al primo posto. Futuro? Mi piacerebbe rimanere all’Inter”

Dopo il primo posto guadagnato contro la Lazio, il difensore svizzero ha parlato ai microfoni nel ritiro della sua nazionale sul suo probabile futuro da giocatore
Giammarco Probo

Arrivato nelle ultime ore della sessione estiva di calciomercato, Manuel Akanji sta stupendo tutti nel campionato italiano. Giocatore e difensore di grande esperienza, vincitore di trofei, tra cui il triplete con il Manchester City di Guardiola proprio contro l'Inter nella finale di Champions League. L'ex difensore di City e Dortmund è arrivato alla corte di Chivu in prestito oneroso di un milione con diritto di riscatto fissato a 15 che diventa obbligo in caso di vittoria dello scudetto.

Akanji: “Vogliamo continuare ad essere lì al primo posto. Futuro? Mi piacerebbe rimanere all’Inter”- immagine 2
Manuel Akanji durante la partita tra Inter e Hellas Verona FC allo Stadio Marcantonio Bentegodi (Photo di  Alessandro Sabattini/Getty Images)

Le parole di Akanji sull'Inter e il suo futuro

Così Manuel Akanji, in ritiro con la sua nazionale svizzera, ha parlato in conferenza stampa a due giorni dal match contro la Svezia su molti temi.

LE CONDIZIONI FISICHE - "Mi sento molto bene. La parte più complessa è stata sistemare tutto per i bambini, però ora stiamo bene. Ci sono ancora alcune cose da sistemare, ma sta andando tutto per il meglio".

IL CALCIO ITALIANO E L'INTER - "Il calcio italiano è un po' diverso da quello inglese, mi sono ambientato molto bene in squadra. La squadra mi ha accolto calorosamente. Le cose stanno stanno andando bene, ora siamo in testa alla classifica e vogliamo rimanerci".

LA TIFOSERIA - "È una domanda non facile da rispondere. All'Inter devo dire che ho giocato solo tre partite davanti a tutti i tifosi perché prima c'era un problema con la tifoseria. L'atmosfera era davvero, davvero bella e mi piace giocare lì. Ma il Muro Giallo di Dortmund è stato incredibile. Giocheremo lì presto contro l'Inter e non vedo l'ora: sono due degli stadi migliori in termini di tifosi".

IL RAPPORTO CON SOMMER - "Andiamo molto d'accordo, facciamo molte cose insieme ora che giochiamo nella stessa squadra. Viviamo a pochi minuti a piedi l'uno dall'altro. Parliamo anche molto della nazionale. Ma non credo che stia pensando a un ritorno. È contento di avere un po' più di tempo libero". 

PENSIERO SULLE PARTITE ALL'ESTERO -"Non mi piace. Viaggiamo già molto. Non so esattamente dove si giocheranno queste partite, ma in Serie A si sta discutendo la possibilità di disputare una gara in Australia (Milan-Como)".

