Dopo il primo posto guadagnato contro la Lazio, il difensore svizzero ha parlato ai microfoni nel ritiro della sua nazionale sul suo probabile futuro da giocatore

Giammarco Probo 13 novembre - 15:49

Arrivato nelle ultime ore della sessione estiva di calciomercato, Manuel Akanji sta stupendo tutti nel campionato italiano. Giocatore e difensore di grande esperienza, vincitore di trofei, tra cui il triplete con il Manchester City di Guardiola proprio contro l'Inter nella finale di Champions League. L'ex difensore di City e Dortmund è arrivato alla corte di Chivu in prestito oneroso di un milione con diritto di riscatto fissato a 15 che diventa obbligo in caso di vittoria dello scudetto.

Le parole di Akanji sull'Inter e il suo futuro — Così Manuel Akanji, in ritiro con la sua nazionale svizzera, ha parlato in conferenza stampa a due giorni dal match contro la Svezia su molti temi.

LE CONDIZIONI FISICHE - "Mi sento molto bene. La parte più complessa è stata sistemare tutto per i bambini, però ora stiamo bene. Ci sono ancora alcune cose da sistemare, ma sta andando tutto per il meglio".

IL CALCIO ITALIANO E L'INTER - "Il calcio italiano è un po' diverso da quello inglese, mi sono ambientato molto bene in squadra. La squadra mi ha accolto calorosamente. Le cose stanno stanno andando bene, ora siamo in testa alla classifica e vogliamo rimanerci".

LA TIFOSERIA - "È una domanda non facile da rispondere. All'Inter devo dire che ho giocato solo tre partite davanti a tutti i tifosi perché prima c'era un problema con la tifoseria. L'atmosfera era davvero, davvero bella e mi piace giocare lì. Ma il Muro Giallo di Dortmund è stato incredibile. Giocheremo lì presto contro l'Inter e non vedo l'ora: sono due degli stadi migliori in termini di tifosi".

IL RAPPORTO CON SOMMER - "Andiamo molto d'accordo, facciamo molte cose insieme ora che giochiamo nella stessa squadra. Viviamo a pochi minuti a piedi l'uno dall'altro. Parliamo anche molto della nazionale. Ma non credo che stia pensando a un ritorno. È contento di avere un po' più di tempo libero".

PENSIERO SULLE PARTITE ALL'ESTERO -"Non mi piace. Viaggiamo già molto. Non so esattamente dove si giocheranno queste partite, ma in Serie A si sta discutendo la possibilità di disputare una gara in Australia (Milan-Como)".