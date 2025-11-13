L'ultima partita ufficiale disputata dal calciatore della Juventus è datata nel 2024. Ad oggi, sono più di 500 giorni che il polacco non torna in campo al fianco dei suoi compagni di squadra

Gianmarco Inguscio 13 novembre 2025 (modifica il 13 novembre 2025 | 14:32)

Il binomio Juventus e Milik sembra non funzionare più. Il calciatore polacco classe 1994, sta disputando da contratto la terza stagione in bianconero, ma da circa due anni è fermo ai box a causa di una catena di infortuni che lo hanno costretto a un lungo e forzato riposo di esattamente 537 giorni.

Infatti, l'ultima apparizione del numero 14 con la maglia della Juventus risale al 2024, dopo la vittoria in campionato di 2-0 conquistata contro il Monza. Attualmente non è chiaro quando l'attaccante, ex Napoli e Marsiglia - tra le ultime squadre in cui ha militato - potrà fare il suo ritorno in campo e chissà che, con il nuovo progetto tecnico avviato a Torino con Luciano Spalletti, la meteora Milik non dia qualche segnale di ripresa.

Juventus, Milik: tanti problemi fisici nelle ultime stagioni — Dopo l'era targata Thiago Motta, Arkadiusz Milik non ha ancora effettuato alcuna presenza su un terreno di gioco, complice l'infortunio rimediato con la nazionale polacca proprio dopo la partita di campionato disputato contro il Monza, di cui si parlava in precedenza. L'esito era stato guaio al menisco, con conseguente assenza dai campi per circa sei mesi. Poi, giunto il momento del ritorno in campo al fianco dei suoi compagni di squadra, pare abbia accusato ulteriori problematiche al polpaccio. Dopo queste criticità fisiche, la completa guarigione del polacco non è mai stata annunciata.

Di certo, un giocatore dinamico, tecnico e con una buona dose di duttilità, capace di concedere "bonus" sotto porta, potrebbe fare comodo allo staff di Spalletti e alla società tutta. Alla Juventus, ai compagni di squadra e alla tifoseria bianconera non resta che attendere il suo rientro.