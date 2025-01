Atalanta-Juve, le probabili formazioni: novità e ritorni per Motta

Atalanta e Juventus vivono due momenti profondamente diversi: i bergamaschi, grazie ad una proposta di gioco consolidata, risiedono nelle zone alte della classifica, mentre i bianconeri sono ancora in cerca di una loro identità, e continuano ad inanellare pareggi. Ad oggi, la formazione di Motta ne ha ottenuti ben 12 su 19 gare stagionali in Serie A. Le due squadre, inoltre, sono reduci da risultati poco piacevoli. L’Atalanta non ha vinto nessuna delle ultime tre partite, pareggiandone due di fila in Serie A (contro Lazio e Udinese) così come la formazione di Motta, che ha guadagnato soltanto 2 punti nei match contro Fiorentina e Torino.