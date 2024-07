Cagliari, ecco le amichevoli precampionato: Como, Catanzaro e Modena

Il primo test per gli uomini di Davide Nicola sarà venerdì 19 luglio ad Assemini contro la Primavera di mister Pisacane

Dal CRAI Sport Center alla Valle d’Aosta: sono quattro gli appuntamenti del precampionato 24/25 del Cagliari . Il primo test sarà quello con la Primavera rossoblù di mister Pisacane: la partita in famiglia si giocherà venerdì 19 luglio al pomeriggio (orario da definire), sul campo 1 del Centro sportivo di Assemini e chiuderà la prima parte del ritiro estivo.

Dopo due giorni di riposo, lunedì 22 luglio, i rossoblù partiranno alla volta di Saint-Vincent per la seconda fase della preparazione. Il Grand Hotel Billia diventerà il quartier generale, tutte le sedute di allenamento saranno ospitate allo stadio “E. Brunod” di Châtillon.

In Valle d’Aosta fissate due amichevoli, tra Châtillon e Saint-Vincent: la prima il 25 luglio con il Como, neo promosso in A, è in programma alle ore 17; il 30 i ragazzi di mister Nicola affronteranno il Catanzaro (ore 19).