L'allenatore del Cagliari, Davide Nicola, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro la Fiorentina

Sergio Pace Redattore 7 dicembre 2024 (modifica il 7 dicembre 2024 | 12:53)

Imbattuto da tre partite (Milan, Genoa e Verona), il Cagliarisi appresta ad affrontare la Fiorentina al Franchi domenica 8 dicembre alle ore 12:30 nel match valevole per la quindicesima giornata di Serie A. La formazione sarda si è rilanciata nell'ultimo periodo dopo aver incamerato tre sconfitte di fila tra fine ottobre e inizio novembre (Udinese, Bologna e Lazio).

Alla vigilia del match contro i viola di Raffaele Palladino, il tecnico del Cagliari Davide Nicola è intervenuto in conferenza stampa. Ecco le sue dichiarazioni: "Le mie sensazioni in vista della gara di domani sono legate al lavoro che stiamo facendo. Abbiamo ancora margini di crescita, vedo i ragazzi lavorare molto bene. Ci stiamo concentrando sui dettagli, aspetti che fanno la differenza nella gara. Non possiamo prescindere della partecipazione di tutti in ambo le fasi. In questa Serie A sappiamo che tutte le squadre sono competitive, ma io sono determinato e fiducioso.

Per domani ho tutti a disposizione tranne Lapadula. La Fiorentina fa punti da nove partite, con sette vittorie consecutive. Non è mai un caso, ma si tratta di un mix che funziona alla perfezione. La squadra viola è molto qualitativa, basti pensare a Kean, Adli o De Gea. Noi dovremo fare una partita importante sotto tutti i punti di vista. Dovremo essere abili e più bravi in fase di transizione".

Fiorentina-Cagliari, la conferenza stampa di Nicola alla vigilia del match — Prosegue Nicola sulla fresca eliminazione della Fiorentina in Coppa Italia per mano dell'Empoli ai calci di rigore: "Stiamo parlando di due competizioni diverse. Quando una squadra viene eliminata da una competizione ai calci di rigore il tutto assume un significato diverso. Analizzando la partita posso dire che la Fiorentina ha comunque creato tanto, stessa cosa l'Empoli. Davanti a noi troveremo una squadra che sta performando molto bene, ma noi possiamo fare la nostra gara, con voglia e determinazione.

"La Fiorentina incassa pochi gol nei secondi tempi? Per questo sarà una bella sfida. I numeri sono fatti anche per essere sovvertiti. Sappiamo benissimo che la Fiorentina gioca bene sulle fasce, con interscambi posizionali. Sa difendersi partendo dal basso e giocare di ripartenza. Noi possiamo acquisire maggior consapevolezza nel momento in cui riusciremo ad impensierirli e a metterli in difficoltà".

Sul ballottaggio in porta tra Sherri o Scuffet e il dualismo tra Obert e Augello per la fascia sinistra: "Sherri ha giocato tre partite, ma ho bisogno di almeno quattro o cinque gare per capire determinate cose. Dobbiamo distribuire le energie su tutta la rosa. Per me non c'è nessun dualismo, ma grande collaborazione tra Obert e Augello. Obert è un giovane che mi piace, sono convinto che potrà togliersi delle soddisfazioni. Sta sfruttando bene le occasioni concesse, sono molto soddisfatto del suo lavoro. Obert può fare il centrale della difesa a 3 o 4, ma anche terzino della difesa a 4".

Nicola ha parlato delle sensazioni provate per Bove: "Non avendo competenze non posso commentare quanto gli accadrà per la carriera. C'è stato un grande sospiro di sollievo per come si è evoluta la situazione. In questo momento sta bene ed è la cosa più importante. Dovrà decidere lui quale sarà il suo percorso. Mi fermo qui".

Sulle condizioni di Felici e sul momento di Gaetano: "Felici lavora molto bene, sta anche ricevendo un grande aiuto dai compagni per riuscire a rendere al meglio in Serie A. Contro il Verona è stato determinante, con la Fiorentina potrebbe partire dal primo minuto. Gaetano non ha giocato titolare sono in alcune gare. Va detto che abbiamo una rosa importante. Nella gara contro il Verona ho optato per una soluzione diversa. Poi l'andamento della stessa gara mi ha consigliato altro. Gaetano sta bene, deve solo alzare il livello di intensità e continuare a lavorare. Le occasioni le avrà".

Nicola conclude con un'analisi sul reparto difensivo della sua squadra: "Io mi fido ciecamente dei miei difensori. In alcune partite non siamo riusciti ad essere efficaci. Possiamo fare meglio, stiamo migliorando. Da qui in poi spero di ottenere altri clean sheet dopo quello centrato contro il Verona. Bisogna essere costanti nel giocare e nel cercare di non concedere all'avversario. Voglio che i miei ragazzi non si accontentino. La squadra è migliorata anche nel leggere determinate situazioni. Abbiamo il tempo necessario per poter fare meglio".