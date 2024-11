Cagliari, Nicola: “Sui goal presi bisogna migliorare; Piccoli freddo sul rigore”

Apre Marin dal dischetto per i sardi ma Frendrup pareggia i conti e Miretti porta avanti il Genoa ad inizio ripresa. Nel finale ancora dagli undici metri è Piccoli, ancora dal dischetto, a regalare un punto importante per gli isolani.

Il Cagliari di Nicola esce da Marassi con un altro punto. Come contro il Milan ai sardi riesce l'impresa di pareggiare nel finale. Stavolta è Piccoli a regalare la gioia ai sardi, dal dischetto come Marin che aveva aperto sempre dagli undici metri la sfida. Nel mezzo il pari di Frendrup e la rete del momentaneo vantaggio di Miretti per i liguri. Alla fine è Nicola a sorridere più che Vieira all'esordio ma entrambi i tecnici possono essere soddisfatti.

Il Cagliari di Nicola l'ha rifatto — Queste le parole di Davide Nicola nel post-partita ai microfoni di Dazn, sul perché la squadra va spesso in svantaggio: "Le squadre che lottano per salvezza hanno tutti gli stessi problemi. Qualche goal di troppo si prende ma sui goal di svantaggio a volte prendiamo dei goal con troppa facilità o nei nostri momenti migliori. Il campo non era facile ma dico che la squadra ha coraggio".

Sulle disattenzioni come nel primo goal e sul fatto che davanti manca l'ultimo passaggio: "Fare campionati per squadre come noi è dura. Certo, ci sono dei momenti dove si può sfruttare meglio il gioco che si produce ma detto così non è che non siamo contenti. Abbiamo dei giocatori che si stanno formando e stanno crescendo e bisogna avere pazienza e infondergli fiducia".

Sull'atteggiamento bello di Mina nel lasciare il rigore a Piccoli: "Yerry (Mina n.d.r) ha delle doti umane importanti. Abbiamo tanti rigoristi e Yerry magari nel finale era stanco e Piccoli gli ha chiesto il rigore ed è andata bene così. Roberto (Piccoli n.d.r) è stato freddo sul rigore e l'ha calciato con personalità".