Cagliari, Nicola: “Ho avuto buone risposte. Avanti così”

Il tecnico rossoblù a fine gara: "Abbiamo lottato con capacità di soffrire, in una partita nella quale il pareggio è il risultato giusto. In queste prime due giornate abbiamo incontrato due squadre di grande qualità".

Emanuele Giacometti Redattore 26 agosto 2024 (modifica il 26 agosto 2024 | 21:30)

Il Cagliari non va oltre il pareggio nella sfida casalinga contro il Como. All'Unipol Domus finisce 1-1. Vantaggio sardo con un colpo di testa di Piccoli sul gong del primo tempo; poi ci pensa l'ex MilanPatrick Cutrone a rimettere tutto in equilibrio. Secondo pari in due partite per il Cagliari, lariani invece al primo punto in campionato dopo il ko dell'esordio con la Juve. A fine gara, il tecnico dei rossoblù Davide Nicola, ha parlato ai microfoni di DAZN.

Nicola commenta il risultato — "Abbiamo lottato con capacità di soffrire, in una partita nella quale il pareggio è il risultato giusto. In queste prime due giornate abbiamo incontrato due squadre di grande qualità , ma allo stesso tempo sono state due partite importanti da parte del Cagliari. Abbiamo dimostrato una buona capacità di essere intensi in entrambi i tempi. Nel primo tempo avevamo voglia di attaccare e pressare, creando diverse occasioni. Nel secondo tempo siamo un po' calati, ma la squadra ha risposto bene, lottando con capacità di soffrire. Siamo forse mancati in qualche lettura, dispiace anche per il retro passaggio su Reina che probabilmente era volontario, ma va bene così vista la prestazione messa in campo".

L'esultanza di Piccoli dopo il gol del vantaggio. (Foto tratta da profilo X @Cagliari Calcio)

Nicola sulla squadra — "I ragazzi stanno rispondendo alle idee di gioco che proponiamo, alla voglia di creare gioco. A volte ci riesce anche dare qualità, mi è piaciuta la costanza di voler interpretare il gioco in un determinato modo in queste tre gare ufficiali. Miglioreremo con la condizione, ci sono ancora alcuni che non hanno il volume di lavoro dei compagni, ma nonostante tutto muoviamo la classifica e andiamo avanti".

Cagliari-Como 1-1, il tabellino — Cagliari (3-5-2): Scuffet; Luperto, Mina (22' st Palomino), Zappa; Augello (36' st Obert), Deiola, Prati (14' st Adopo), Marin, Azzi; Luvumbo (22' st Lapadula), Piccoli (36' st Pavoletti). All.: Nicola

Como (4-4-2): Reina; Iovine, Barba, Dossena (44' st Goldaniga), Moreno; Strefezza, Mazzitelli (24' st Sergi Roberto) Brunoder (1' st Perrone), Da Cunha (13' st Paz); Cutrone, Belotti (13' st Cerri). All.: Fabregas

Arbitro: Di Bello

Marcatori: 44' pt Piccoli, 9' st Cutrone.

Note: ammoniti Braunoder, Moreno (CO), Prati, Marin (CA).