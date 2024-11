Caso Ultras Inter e Milan: via libera per la creazione del Comitato Speciale

Il caso Ultras ha provocato uno bello scossone in due delle più grandi tifoserie del campionato italiano di massima serie: Inter e Milan sono infatti finite nel mirino degli inquirenti che proseguono senza sosta con le indagini. Sta a tal proposito per prendere vita un Comitato Speciale che avrà il compito di interrogare i dirigenti delle due società e non solo.

Come si legge, nel dettaglio, sulle pagine di 'Tuttosport': "Sono previste per la prossima settimana novità sul fronte della Commissione Parlamentare Antimafia. Mercoledì 23 ottobre la Commissione - che ha ricevuto gli atti dalla Procura di Milano il 14 dello scorso mese - ha votato per il via libera alla creazione di un Comitato Speciale che si occupi della questione ultras. Questo avrà il compito di interrogare i massimi dirigenti dei club (Giuseppe Marotta e Paolo Scaroni per Inter e Milan, ma non solo loro) e che dia dei mezzi e delle soluzioni alle società per il prossimo futuro".