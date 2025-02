Conceiçao è contento dell'atteggiamento della squadra nel derby, ma evidenzia la necessità di migliorare sull'intensità e la continuità.

Giorgio Abbratozzato 3 febbraio 2025 (modifica il 3 febbraio 2025 | 15:10)

Dopo il pareggio per 1-1 nel derby contro l'Inter, il tecnico del , Sergio Conceiçao, ha parlato ai microfoni di DAZN, analizzando la prestazione della sua squadra. Nonostante il risultato, il mister ha evidenziato la necessità di continuare a lavorare su vari aspetti per migliorare ulteriormente.

Le parole di Conceiçao — "Si è parlato tanto, certe cose non sono assolutamente vere. L'importante era che la squadra mostrasse carattere e voglia di vincere. Più di una partita, per noi e per i tifosi. Grande atteggiamento e grande compattezza", ha esordito Conceiçao, sottolineando la determinazione dei suoi ragazzi. Il tecnico ha apprezzato molto il carattere messo in campo dai suoi giocatori, ma ha anche fatto notare che il cammino è ancora lungo.

"Nel primo tempo abbiamo cercato di pressare più alto - ha continuato il tecnico - ma non tutti lo facevano allo stesso modo. Mi piace il pressing alto, il recupero che Tammy ha fatto sul centrocampista dell'Inter ha portato al gol, ma a me piace che venga fatto 20 metri più avanti".

Sul lavoro in allenamento ed il rigore negato — Nel corso del match, il tecnico ha effettuato alcune sostituzioni per cercare di dare una scossa alla partita. "Il gol preso è su due ragazzini che sono entrati, ma loro hanno dato il massimo. Queste cose si correggono in allenamento", ha detto Conceiçao, facendo riferimento a Camarda e Chukwueze, che hanno cercato di elettrizzare la squadra. "Ho cercato di dare alla squadra compattezza. Ho messo Camarda, Chukwueze e Jimenez per poter segnare il secondo gol, non ci siamo nascosti. Ho messo Gabbia per avere presenza sulle palle inattive. Ma alla fine il calcio è così. Merito all'Inter".

Il mister, inoltre, sul rigore non concesso su Thuram ha dichiarato: "Non l'ho rivisto. Inzaghi ha parlato anche del fallo da cui è nato il primo gol, ma parla di quello di cui deve parlare. Rispetto quello che ha detto. Ha trovato di fronte una squadra forte".

Visualizza questo post su Instagram

Il punto sul centrocampo e le parole su Leão — Conceiçao ha anche fatto riferimento alla condizione fisica della squadra: "Abbiamo Loftus-Cheek infortunato, in questo momento è così. Mi piace una squadra che pressa, compatta, alta, aggressiva, con intensità, ora non abbiamo questo, quindi dobbiamo adattare il nostro gioco essendo intelligenti. Oggi siamo stati un po' più bassi, forse troppo nel secondo tempo. Si lavora".

Il portoghese ha anche parlato di Rafael Leao, chiedendo una maggiore continuità nel gioco: "La costanza che vogliamo per la squadra la vogliamo anche per tutte le individualità. Ha dei momenti in partita che è fortissimo tecnicamente, in altri deve capire che fa parte di un collettivo e deve essere presente anche in quelli. Se sarà così, come ho già detto, può essere uno dei più forti al mondo".