Dopo la sconfitta con il Torino, l'allenatore del Monza ha dichiarato che la squadra ha mostrato coraggio e spirito, ma ha riconosciuto che manca ancora qualcosa.

Giorgio Abbratozzato 3 marzo - 09:41

Il non riesce a risollevarsi e incassa la seconda sconfitta consecutiva, questa volta contro il Torino, al termine di una gara in cui il risultato finale non rende giustizia al coraggio e all’impegno mostrato dalla squadra. La classifica si fa sempre più preoccupante, con il Venezia ora a +4 (con una gara ancora da giocare). Nonostante manchino ancora 11 partite al termine della stagione, la lotta per la salvezza appare sempre più difficile per i biancorossi, che devono fare i conti con una situazione che si è notevolmente complicata dal momento dell’addio di Palladino.

L’analisi di Nesta: "Coraggio, ma ci manca qualcosa" — Alessandro Nesta ha cercato di leggere la partita in maniera positiva, sottolineando che la squadra ha avuto coraggio e il giusto atteggiamento, soprattutto dopo la pesante sconfitta con la Roma. Tuttavia, il tecnico ha riconosciuto che, nonostante l’impegno, c'è ancora qualcosa che manca al Monza per riuscire a portare a casa i punti. "La partita è stata simile alle altre sconfitte, ma il secondo gol ci ha ammazzato", ha spiegato Nesta, aggiungendo che la squadra deve assolutamente riuscire a vincere una partita per riaccendere la scintilla della salvezza.

Keita e la gestione dei nuovi arrivati Il neo acquisto Keita è stato tra i temi della conferenza stampa. Nesta ha elogiato il suo impatto, sottolineando le qualità del giocatore, capace di vedere il gioco e in buone condizioni fisiche. Tuttavia, il tecnico ha anche riconosciuto le difficoltà nell’inserire i nuovi arrivati nella squadra, soprattutto sotto l’aspetto tattico. In generale, Nesta ha voluto ringraziare tutti i suoi giocatori, evidenziando l’impegno costante di ragazzi giovani e di quelli che non hanno mai avuto un vero riposo durante la stagione. "Se i miei ragazzi giocano sempre con impegno, li difenderò sempre", ha affermato con fermezza.

Il valore dell’impegno e il rischio dei rimpianti — Nonostante la delusione per i risultati, Nesta ha voluto lanciare un messaggio forte alla sua squadra: "Chi molla ha i rimpianti". Con una situazione sempre più critica, l’allenatore ha ribadito l’importanza di non arrendersi mai e di lottare fino all'ultimo. La determinazione e l’impegno devono essere le basi su cui il Monza può costruire le sue speranze di salvezza, anche se la strada è tutt’altro che facile.