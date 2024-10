Esordio da sogno con l'Argentina per Nico Paz: il centrocampista argentino ha colpito anche Leo Messi, attirando su di sè l'interesse delle big di Serie A e non solo

"È una sensazione indescrivibile, uno dei momenti più speciali della mia vita che non dimenticherò mai. Tutti qui in Nazionale mi hanno aiutato molto, in particolare Scaloni, che mi ha dato la fiducia necessaria per giocare senza paura o pressione. Giocare con questi campioni è stato incredibile, e poter fare un assist a Messi è per me motivo di grande orgoglio, un sogno che si realizza", ha dichiarato Paz al triplice fischio.