Dalla richiesta di McKennie capitano ai dubbi su Samardzić: le reazioni social di Atalanta-Juve

I tifosi della Juventus innamorati di Weston McKennie. Bergamaschi, invece, preoccupati per l'andamento della squadra.

Lorenzo Maria Napolitano 15 gennaio - 10:59

La Juventus ha raggiunto il tredicesimo pareggio della sua stagione, terzo di fila. Adesso la formazione di Thiago Motta si ritrova in quota posizione, in zona Europa League, con 34 punti. Non sono solo i bianconeri a collezionare un punto dietro l'altro, perché, ieri, l'Atalanta ha ottenuto il terzo consecutivo (1-1 contro la Lazio e 0-0 a Udine). Anche la dea quindi sta seguendo questo strano trend e nonostante sia ancora molto vicina alla vetta, sicuramente sta perdendo parecchi punti. Il Napoli e l'Inter, infatti, viaggiano a velocità supersonica: entrambe le squadre hanno ottenuto il massimo dei punti conquistabili nelle ultime cinque partite.

Visualizza questo post su Instagram

Le reazioni social dei tifosi della Juventus — Dopo l'ennesimo pareggio, i tifosi della Juventus hanno riversato nuovamente tutte le loro preoccupazioni sui social, data la scarsa abitudine ad ottenere questo tipo di risultati: "7 vittorie su 20 partite per noi è una sconfitta", si legge su Instagram. Su Facebook, invece, nella sezione commenti del post della Juventus in cui è stato riportato il risultato, c'è chi scrive: "Siamo stati incapaci di schiacciare l'avversario, ed è arrivato l'ennesimo pareggio. Sempre più una barzelletta". "Si commettono sempre gli stessi errori da inizio anno", lamentano altri tifosi bianconeri, che continuano a reputare Thiago Motta maggiore responsabile di questa strana stagione.

In realtà, la partita della Juventus è stata convincente, almeno più delle ultime prestazioni. Infatti alcuni tifosi, anche non juventini, hanno affermato che probabilmente un solo punto sta stretto, dato quanto manifestato in campo. E la formazione di Motta avrebbe senz'altro riabbracciato la vittoria se Yildiz fosse riuscito a passare il pallone a Mbangula nei minuti finali. Il turco, idolo dei tifosi per le sue straordinarie doti, è stato uno dei più criticati sui social: "Ditegli che il nome davanti la maglia conta più di quello dietro".

E se il diciannovenne, per la prima volta in stagione, non ha raccolto applausi, gli stessi sono stati tutti indirizzati a Weston McKennie. Lo statunitense quest'anno sta ricoprendo il ruolo di centrocampista, terzino, esterno, in generale sta dando un grandissimo aiuto a Thiago Motta mettendo una toppa in ogni zona del campo. E pensare che in estate il ventiseienne era invitato alla porta. In questa prima metà di stagione McKennie rappresenta una delle fondamenta da cui ripartire, e gli stessi tifosi hanno speso ottime parole sulla sua partita: "Insieme a Kalulu, Yldiz e Conceiçao le uniche note positive di una stagione mediocre", e poi: "Mentalmente McKennie è fortissimo: è sempre stato messo in discussione, ma ha sempre conquistato il posto da titolare disputando ottime stagioni". Qualcuno, infine, lancia una petizione: "Gli darei anche la fascia di capitano".

Le reazioni social dei tifosi dell'Atalanta — I tifosi dell'Atalanta hanno innanzitutto gioito per il ritorno di Mateo Retegui, che nonostante le recenti assenze resta il capocannoniere della Serie A. La voce comune sui social è quella che vuole un impiego in pianta stabile di Lazar Samardžić: l'ex Udinese, statistiche alla mano, ha disputato 18 partite da inizio campionato, ma non è quasi mai partito titolare. Le sue qualità però sono tangibili, ed in questa seconda metà di stagione Gasperini potrebbe beneficiare della sua tecnica e del suo eccellente stato di forma, facendo riposare chi, invece, è più stanco dati i diversi impegni stagionali della dea.

Su Instagram il tecnico dell'Atalanta viene giudicato aspramente soprattutto per preferire, spesso, Mario Pasalić al sopracitato Samardžić. Il calciatore croato, infatti, non ha per niente convinto i suoi tifosi nel match del Gewiss Stadium. Ciò che più preoccupa i supporter bergamaschi è un momento di forma non eccezionale della squadra in un momento importantissimo della stagione.

Sabato 18 i nerazzurri affronteranno il Napoli, capolista che viaggia a velocità supersonica e che sta staccando l'Atalanta, che pare aver staccato il piede dall'acceleratore. Nello stadio Maradona la formazione di Gasperini inscenò una prestazione sontuosa, che quasi mise in discussione gli azzurri. Stavolta, però, la storia sembra essere diversa. E, tra l'altro, dopo quella sfida riprenderà la Champions League, che vede impegnata l'Atalanta nelle ultime due giornate contro Sturm Graz e Barcellona.