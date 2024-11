De Roon vince con l’Atalanta e ironizza sui social: “Napoli? Ecco dei consigli”

De Roon si gode l'importante vittoria ottenuta dall'Atalanta in casa del Napoli e sui social ironizza a modo suo: il post pubblicato sta facendo il giro del web.

Alessia Gentile 3 novembre 2024 (modifica il 3 novembre 2024 | 17:21)

Marten De Roon, sempre scherzoso sui suoi social, non ha perso l'occasione per dar vita ad un nuovo siparietto che ha avuto come protagonista appunto la città di Napoli dopo la vittoria ottenuta contro la squadra di Antonio Conte.

De Roon scherza, l'Atalanta apprezza e se la ride — Con un post pubblicato sul profilo 'Instagram' subito dopo la vittoria dell'Atalanta contro il Napoli, De Roon ha ancora una volta attirato decisamente l'attenzione. In didascalia ha scritto: "Che bella città è Napoli. Per chi vuole viaggiare, ecco alcuni consigli. Buona domenica!" e ha completato il tutto con uno screenshot della ricerca correlata alla domanda: "Per cosa è famosa Napoli?". Le risposte: i monumenti ovviamente, ma anche la... vittoria del club bergamasco e lui stesso come presunta 'persona non gradita' a causa dello stesso post pubblicato. L'Atalanta ha apprezzato e ha commentato con gli emoji che se la ridono.

A 'Dazn', invece, in veste più ufficiale ha nel post-partita dichiarato: "Abbiamo fatto una partita straordinaria, qui a Napoli, contro un avversario fortissimo. Portare a casa tre punti in una gara come questa dimostra quanto siamo cresciuti e quanto siamo in alto come livello. Sappiamo quando restare compatti e quando affondare, e contro squadre come il Napoli è fondamentale. Tutto il gruppo sa esattamente cosa fare, indipendentemente dal modulo avversario, e questo rende ogni nostra partita ancora più forte e solida".

"Scudetto? Lo Scudetto è un obiettivo lontano da noi. Abbiamo sempre mantenuto un profilo umile, pensiamo a una partita alla volta. Gli obiettivi sono altri, e vogliamo rimanere con i piedi per terra. A fine campionato vedremo dove saremo, ma per ora continuiamo a concentrarci solo sulla prossima partita", ha concluso.