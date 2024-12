Guida a Juventus-Fiorentina: dove vedere il match, orario e precedenti

Juventus reduce da un pareggio, Fiorentina da una sconfitta: chi rialzerà la testa?

Lorenzo Maria Napolitano 25 dicembre 2024 (modifica il 25 dicembre 2024 | 12:55)

Juventus-Fiorentina non è una partita come le altre. A Torino, e nella Toscana interamente compresa, la sfida è tra le più sentite nel campionato italiano, dato il modo in cui le tifoserie vivono questa rivalità ormai da tantissimi anni. Quest'anno la Viola sembra fare sul serio e, nonostante la sconfitta contro l'Udinese, viaggia verso un posizionamento che consentirà l'accesso alle principali competizioni europee. Trascinata dall'ex Juve Moise Kean, la squadra di Palladino può togliersi diverse soddisfazioni quest'anno, a partire proprio dalla sfida di domenica.

La formazione di Thiago Motta, invece, deve ancora trovare la sua reale dimensione. È al momento l'unica squadra imbattuta in Serie A, ma i tanti, forse troppi pareggi fanno ancora sorgere diversi dubbi al tecnico bianconero circa l'organizzazione della squadra. Sarà proprio la Fiorentina a battere la Juventus per la prima volta in questo campionato?

Dove vedere la partita in tv — Come tutti i match della Serie A Enilive 2024/2025, Juventus-Fiorentina sarà trasmessa su Dazn in streaming live e on demand. L'appuntamento è domenica 29 dicembre alle ore 18:00, con l'ultima gara di quest'anno per entrambe le formazioni; la telecronaca sarà affidata a Edoardo Testoni, con il commento tecnico di Valon Behrami, ex centrocampista della Viola.

Juventus-Fiorentina: precedenti e statistiche — I toscani non battono la Juventus dal 21 maggio 2022, giorno in cui ci pensarono Alfred Duncan e Nico González a strappare i tre punti alla Vecchia Signora. Da lì i bianconeri hanno inanellato una lunga serie di vittorie per 1-0 (0 0-1, al Franchi), ad eccezione del pareggio per 1-1 il 3 settembre 2022. Il bilancio, tra l'altro, è significativamente positivo per la Juventus, che ha vinto 92 incontri su 192; e, tra questi, ce ne sono alcuni pesantissimi che hanno alimentato sempre di più l'inimicizia tra le due tifoserie. Dal canto suo, la Fiorentina ha vinto soltanto in 41 occasioni.

