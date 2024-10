"L'Empoli ha avuto coraggio"

Dopo l'episodio della testata ad Henry (ex calciatore del Verona) costatagli la panchina a Lecce, l'Empoli ha deciso di scommettere su D'Aversa che ai microfoni del Corriere dello Sport ha ringraziato la società toscana, in particolare il presidente Corsi, per la scelta coraggiosa: "La chiamata dell’Empoli è stata coraggiosa per quello che era successo e per me immensamente gratificante. Non me la sono fatta sfuggire, nonostante avessi altre proposte. La cosa bella, inoltre, è che ho ricevuto tanti attestati di stima da allenatori e direttori sportivi, anche di qualcuno con cui non avevo rapporti e che mi hanno fatto ancora più piacere: li ringrazierò per sempre".