Derby dell’Arno al Castellani, l’Empoli sogna la vetta

Empoli-Fiorentina, al Castellani un derby dell'Arno spartiacque: D'Aversa sogna la vetta, Palladino il 2° successo in campionato

Vincenzo Bellino Redattore 29 settembre - 06:50

Una delle sfide più interessanti del pomeriggio di Serie A è quella tra Empoli e Fiorentina, in programma alle 18:00 allo Stadio Castellani. Il derby dell'Arno potrebbe rivelarsi uno spartiacque importante sia per il cammino della squadra di D'Aversa, che sogna l'aggancio alla Juventus in vetta alla classifica, sia per la Viola di Palladino, a caccia di continuità dopo il successo sulla Lazio della scorsa settimana.

Empoli sogna — Un inizio di stagione scintillante per l'Empoli di Roberto D'Aversa, unica squadra ancora imbattuta in Serie A insieme a Torino e Juventus. Proprio contro i granata, la formazione empolese ha conquistato il pass per gli ottavi di finale di Coppa Italia, eliminando la squadra di Paolo Vanoli a domicilio con un convincente 1-2.

A questa grande prestazione in Coppa, si aggiungono gli ottimi risultati nelle prime cinque giornate di campionato, in cui l'Empoli ha ottenuto due vittorie e tre pareggi. Tra questi spiccano due risultati di prestigio: il successo contro la Roma all'Olimpico (2-1) e il pareggio 0-0 contro la Juventus al Castellani.

Proprio allo stadio Castellani, l'Empoli ospiterà ora la Fiorentina in quello che si preannuncia un derby dell'Arno avvincente. Gli ultimi due incontri tra le due squadre si sono conclusi in parità, mentre tre anni fa l'Empoli riuscì a imporsi in rimonta per 2-1, ribaltando il gol di Vlahovic con le reti di Bandinelli e Pinamonti nei minuti finali.

Fiorentina, Palladino cerca continuità — Non è stato fin qui un inizio di stagione semplice per la Fiorentina. La Viola nel precedente weekend ha raccolto la prima vittoria in campionato, trascinata da una doppietta del neo-acquisto Gudmundsson, e contro l'Empoli andrà a caccia della seconda affermazione di fila.

Continuità di risultati, è questo quello che chiede l'ex allenatore del Monza e attuale guida tecnica dei gigliati, Raffaele Palladino. Il successo in trasferta nel derby dell'Arno manca da otto anni (0-4, 2016-2017) e qualora la Fiorentina dovesse centrare i tre punti, farebbe un balzo notevole in classifica, superando Bologna e Atalanta che nello scontro diretto non sono andate oltre l'1-1.