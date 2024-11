Empoli, si fa male Grassi: c’è il rischio di riaverlo dopo la sosta nazionali

L'Empoli si sta preparando per affrontare la gara contro il Como, ma nel frattempo è arrivata una brutta notizia per D'Aversa: si ferma per infortunio anche Alberto Grassi.

Alessia Gentile 2 novembre - 19:52

L'Empoli per l'11^ giornata ospiterà in casa il Como di Fabregas e con l'occasione proverà a superare la sconfitta subita nel turno infrasettimanale per mano dell'Inter. Nel frattempo, però, non sono arrivate buone notizie perché il club ha reso noto anche l'infortunio di Alberto Grassi: il rischio è di riaverlo dopo la sosta per gli impegni delle nazionali.

Empoli, Grassi si ferma: il comunicato — Nella nota diramata si legge: "Empoli Football Club comunica che gli esami strumentali a cui è stato sottoposto il calciatore Alberto Grassi hanno evidenziato un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia destra. Il calciatore ha già iniziato il percorso riabilitativo con lo staff medico azzurro".

Report medico su Alberto Grassi ⬇https://t.co/pUi7Ez7j41

— Empoli Football Club Official (@EmpoliFC) November 2, 2024

Di sicuro il centrocampista non ci sarà contro il Como, nel posticipo di questo lunedì 4 novembre, ma appare anche difficile che possa recuperare per la gara contro il Lecce di venerdì 8 novembre. Verosimilmente tornerà sul rettangolo verde di gioco dopo la sosta per le nazionali, quindi il 25 novembre in occasione del match contro l'Udinese. La lista degli indisponibili per gli Azzurri si allunga, visto che fermi ai box ci sono già l'attaccante Sebastiano Esposito per un problema muscolare, il difensore Saba Sazonov per la rottura del crociato e il portiere Samuele Perisan per un problema sempre alla caviglia.