"Lo dicono i numeri di Antonio in Serie A, o arriva prima o secondo , questa è la realtà. Se dovessi sbilanciarmi in questo momento, credo che alla fine potrebbe essere una lotta tra Inter , Napoli e Atalanta , che non si schioderà dalle prime due posizioni. Però anche le altre squadre, la Juve è più quadrata di prima, il Milan può recuperare ancora, però quelle tre sono un passo avanti".

"Sicuramente è stata la rivelazione, però c'è Thiago Motta. Credo che il Bologna sia stato molto identificato con il suo allenatore, anche se devo dire, non in maniera del tutto corretta, perchè alla fine sono i calciatori che giocano a calcio e sono le società a far mercato. È stato però il Bologna di Thiago Motta, probabilmente non è stato inserito per questo".