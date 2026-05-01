Cesc Fabregas è sicuramente uno dei personaggi più interessanti della nostra Serie A. Lo spagnolo ha sposato la causa Como nel 2022, diventandone prima calciatore, poi allenatore e comprandone delle quote poi, con un'idea ben chiara in testa: rendere la squadra del Lago una delle realtà più interessanti d'Europa e portarla ai vertici del calcio italiano. Il piano dell'allenatore sta riuscendo alla grande, avendo portato una squadra che mancava in serie A da 20 anni a lottare contro le squadre di vertice per un posto nell'Europa che conta. Come tutte le novità, Cesc divide l'opinione pubblica e i suoi colleghi in maniera polare. E questa stagione di serie A ne è l'evidenza: da un lato una proposta di gioco che sta stupendo tutti, dall'altro una personalità forte e che non le manda a dire. Lo spagnolo è così: si ama o si odia.

COMO, ITALIA – 28 FEBBRAIO: L’allenatore del Como 1907 Cesc Fàbregas saluta i tifosi al termine della partita di Serie A tra Como 1907 e US Lecce allo Stadio Giuseppe Sinigaglia il 28 febbraio 2026 a Como, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

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Il Como dei ragazzi terribili

Dal punto di vista prettamente del campo, all'ex centrocampista delnon si può recriminare nulla. Ha preso una squadra dalla, l'ha riportata in Serie A dopo 20 anni, e adesso lotta per andare in. E tutto questo, con una squadra di ragazzi alcuni dei quali semi-sconosciuti. Il tecnico ha una dote incredibile nel valorizzare i giovani talenti. Basta pensare al livello raggiunto da, che proprio in una recente intervista ha elogiato le capacità del suo tecnico e l'importanza nella sua crescita. Ma non solo Nico Paz: da, passando per, date dei diamanti grezzi a Cesc e ne usciranno splendenti.

COMO, ITALIA – 24 GENNAIO: l’allenatore del Como 1907, Cesc Fàbregas, dà indicazioni al suo giocatore Nico Paz durante la partita di Serie A tra Como 1907 e Torino FC allo Stadio Giuseppe Sinigaglia il 24 gennaio 2026 a Como, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Il suo calcio non conosce compromessi: il Como ha un sistema di gioco ben definito, è una squadra votata all'attacco che ama prendere le partite per la gola. Non importa se questo comporta, a volte, perdere punti con avversari più attenti al risultato ed esperti. La partita di ritorno contro il Milan ne è un esempio chiaro e lampante: un primo tempo a prendere a pallate l'avversario, un Maignan in forma stratosferica, e la squadra (o meglio, l'allenatore) più esperta che aspetta il momento giusto e ti ferisce.

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Ma, appunto,. Guardare i lariani all'opera offre sempre spunti interessanti. Tutti parliamo del Como come una realtà consolidata del nostro calcio, ma spesso dimentichiamo che si tratta di una - quasi - neopromossa. E' vero, non ha il budget di una "classica" neopromossa, e può permettersi di comprare tutti i giovani che vuole. Ma il calcio non è, e un calciatore non renderà bene solo perché costa 25 milioni. Chiedere all'di, alladio al Milan di, ad esempio. Ma questa possibilità di spendere del Como ci acceca un po' tutti, o meglio ci fa dare per scontato un lavoro che scontato non è affatto.

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Fabregas, l'allenatore che non sta simpatico

E anche fuori dal campo Fabregas è un personaggio che divide.. Lo spagnolo infatti è diventato il portavoce massimo di questa diatriba (montata soprattutto dai media) tra giochisti e risultatisti. Da una parte Fabregas, l'allenatore che vuole solo il bel gioco senza pensare al risultato; dall'altra Allegri , attento solo a fare punti a discapito della tattica.

MILANO, ITALIA – 18 FEBBRAIO: L’allenatore dell’AC Milan Massimiliano Allegri e l’allenatore del Como 1907 Cesc Fàbregas reagiscono durante la partita di Serie A tra AC Milan e Como 1907 allo Stadio Giuseppe Meazza il 18 febbraio 2026 a Milano, Italia. (Foto di Claudio Villa/AC Milan via Getty Images)

Alla fine i due si sono beccati per davvero, proprio durante la già citata sfida di campionato vinta dal Milan. Durante la gara un gesto non proprio "sportivo" di Cesc (ostacolando Saelemakers mentre cercava di riprendere il gioco) ha acceso Massimiliano. Il tecnico livornese ha risposto all'ex centrocampista dell'Arsenal in campo con un "Allora la prossima volta anch'io faccio un tackle scivolato". E' nel post-gara però, che il conte Max si è surriscaldato del tutto. Stando alle ricostruzioni del post-gara infatti, Allegri avrebbe attaccato Cesc con un "Sei solo un bambino cogl***e che ha appena iniziato ad allenare".

Ma non solo Allegri. Fabregas ha litigato con un altro allenatore navigato della nostra serie A, Giampiero Gasperini. Il tecnico della Roma alla fine della gara contro il Como, indispettito dall'atteggiamento dello spagnolo, è andato via senza salutarlo. E Fabregas non ha mancato di sottolinearlo nell'intervista post-partita. A inizio anno c'è stato anche un diverbio con Tudor, che all'epoca dopo la gara decise di parlare dello spagnolo definendolo "solo l'allenatore del Como". Insomma, oltre che da una metà dei tifosi e dei giornalisti, Fabregas riesce a dividere anche l'opinione dei suoi colleghi in panchina.

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Una personalità forte, delle idee ben chiare, e un futuro che non può far altro che sorridergli.. In un calcio che corre sempre di più, noi italiani siamo fermi a tanti anni fa, aggrappati a delle convinzioni a cui ormai nemmeno crediamo più. Perciò, ben vengano dei Cesc Fabregas.

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