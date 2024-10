Genoa, Gilardino: “Balotelli? Penso a domani, sono convinto che faremo una partita da Grifone”

Alberto Gilardino è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida contro il Bologna di Vincenzo Italiano

Vigilia di Serie A per il Genoa, che domani pomeriggio, alle h. 15:00 scenderà in campo per l'ottava giornata di campionato. Dopo la netta sconfitta per 5-1 contro l'Atalanta di Gasperini, il grifone ospiterà il Bologna tra le mura casalinghe del Marassi. L'allenatore dei rossoblu ha presentato la sfida in conferenza stampa.

Gilardino sulle condizioni della squadra: "sette assenti domani" Il tecnico del Grifone ha fatto il punto sul momento della squadra: "Con i giocatori che ho avuto a disposizione in queste due settimane, fra Nazionali e fuori, sono state due settimane di ottimo lavoro e atteggiamento da parte dei ragazzi. Ottimo sacrificio, sia mentale che fisico. Le richieste da parte mia e dello staff erano queste, le ho sottolineate ai ragazzi. Gli infortunati sono Gollini, Bani, De Winter, Vitinha, Ekuban, Messias e Malinovskyi: loro non ci saranno. Badelj e Frendrup sono da valutare".

Sul neo arrivato Pereiro Gilardino ha dichiarato: “Gaston è arrivato questa settimana, non è pronto per giocare dall’inizio e ci vorrà tempo per metterlo nelle condizioni migliori, per farlo entrare nel contesto della squadra. Lo porterò in panchina e se riuscirò lo impiegherò”.

La dichiarazione d'amore per il Genoa "Ho letto una frase che in queste settimane che mi ha colpito: i grandi marinai hanno sempre saputo utilizzare le tempeste perché le tempeste fanno gonfiare le vele. Nelle tempeste, chi sa utilizzarle nel modo migliore, saprà determinare. Io da quando sono arrivato sulla panchina del Genoa, sono sempre stato orgoglioso di allenarlo e lo sono tutt’ora. Nelle grandi vittorie e soprattutto in questi momento sono più sono orgoglioso di allenare il Genoa. Sono orgoglioso di vedere un popolo che ci sta vicino. Sono stato veramente colpito da quanto successo qualche giorno fa perché abbiamo ricevuto affetto importante che va tramutato domani in campo". Sulle parole del presidente: "Fanno molto piacere questi attestati di stima in questo momento. Lui è il presidente e mi fa ancora più felice”.

Sulle difficoltà della squadra Gilardino, nonostante il difficile avvio stagionale, ha voluto ribadire la fiducia nel suo gruppo: "Credo nei miei ragazzi e chi avrò a disposizione domani. Come ci credevo due anni fa quando abbiamo vinto il campionato o come la scorsa quando abbuiamo fatto un ottimo campionato. Credo in questa squadra e pur nelle difficoltà, che sono oggettive, sono convinto che domani faremo una partita da Grifone, una partita da Genoa. Non so quello che succederà ma sento questo". Il tecnico rossoblu ha concluso glissando alla domanda su Balotelli: "Penso a domani che è una partita importante per me e per la squadra".