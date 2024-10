Alberto Gilardino, allenatore del Genoa, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro la Fiorentina.

Gennaro Di Finizio 30 ottobre 2024 (modifica il 30 ottobre 2024 | 13:00)

Il Genoa ha bisogno di dare una sterzata e riscrivere la sua stagione. La vittoria manca dal 28 agosto, davvero troppo tempo: ne è consapevole Alberto Gilardino, che sta studiando le soluzioni migliori per dare una svolta concreta. L'allenatore si prepara alla sfida di domani contro la Fiorentina, test importante e che nasconde tante insidie.

Gilardino ha parlato in conferenza stampa proprio della sfida contro i viola: "Credo che non serva più raccontarvi il momento che stiamo vivendo. Serve dire che i ragazzi che ho a disposizione in questo momento sono i giocatori in cui credo. Questa è una squadra che nelle ultime due gare ha tenuto il campo. Bisogna guardare i lati positivi anche in questo momento, bisogna sempre tener conto del momento", ha detto l'allenatore.

"In squadra ci sono tanti ragazzi, anche giovani. E i tanti ragazzi giovani, che non hanno tanta esperienza, hanno animo, coraggio e determinazione e noi dobbiamo portarle in campo. Al popolo genoano chiedo di starci vicino", le parole di Gila in conferenza.

Genoa, Gilardino in conferenza parla di Balotelli — Gilardino è stato ovviamente incalzato anche sulla situazione legata a Mario Balotelli, diventato nelle ultime ore un nuovo giocatore del Genoa: "E’ arrivato con grandissima motivazione. Ho parlato tanto con lui. In questo momento il suo programma prevede una settimana di lavoro, sia con la squadra sia con test fisici. Domani non sarà convocato", le parole del tecnico.

Il mister ha poi proseguito ancora parlando di Balotelli: "Il mio pensiero sarà fra una settimana, lunedì sera a Parma. Pensiamo giorno dopo giorno, è un ragazzo che va tutelato in tutto e per tutto. So quello che lui può darci, come detto anche nelle precedenti conferenze, non può risolvere da solo i problemi. La priorità è stata, è e sarà sempre la squadra".

Genoa, Gilardino e gli infortuni — All'allenatore sono state poste diverse domande in conferenza anche riguardo la situazione degli infortuni: "Quando potranno recuperare Norton-Cuffy e Ankeye? Io credo dopo la sosta Norton inizierà ad allenarsi, stessa cosa vale per Ankeye che ha subito una botta alla caviglia. Bani sta facendo un percorso per potersi aggregare alla squadra il prima possibile e ci auguriamo che dalla prossima settimana possiamo contare su di lui", ha detto Gilardino.

Ed ancora sul caso infortuni: "Io mi devo focalizzare su chi ho a disposizione. Dovreste vedere chi ho a disposizione in queste settimane, tanti giocatori giovani e tanti rientrati dagli infortuni e dovete vedere come si allenano. Chiederò a tanti di fare gli straordinari a livello di minutaggio in questo momento. Giocare contro di noi non deve essere semplice".

Genoa-Fiorentina, le parole di Gilardino sugli avversari — Un passaggio, ovviamente, anche sull'avversario di domani: "La classifica non la guardo. Incontriamo una squadra fra le più in forma del campionato. Hanno giocatori di gamba e forti nell’uno contro uno. Hanno un’identità ben precisa, hanno giocatori in panchina in grado di determinare", ha detto il tecnicoo.

Gilardino ha chiarito, poi, anche in che modo si approccerà al match: "Guardando in casa nostra, dico che non deve essere semplice per nessuno giocare contro di noi. Con atteggiamento, coraggio, voglia di determinare e sacrificio nella fase difensiva perché in queso momento dobbiamo alzare il livello qualitativo nella fase difensiva".