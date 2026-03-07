Genoa-Roma, dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE

Momento di forma, probabili formazioni e dove vedere l'incontro: tutte le informazioni utili in vista della sfida della prossima giornata di campionato

Gianmarco Inguscio Collaboratore 7 marzo - 18:30

Genoa-Roma si sfideranno in occasione della ventiseiesima giornata di Serie A, domenica 8 marzo presso lo stadio Luigi Ferraris. Il calcio d'inizio della partita è in programma alle ore 18:00. I padroni di casa vogliono raggiungere quota 30 punti per avvicinarsi alla salvezza, mentre gli ospiti dovranno che navigano in orbita Champions, vogliono stabilizzarsi in quarta posizione e restare agganciati al Napoli. Scopriamo insieme tutte le informazioni utili per seguire la partita, le formazioni e il momento delle due squadre.

Per guardare il calcio e lo sport in STREAMING GRATIS, avete tre alternative:

Genoa-Roma, dove vedere la gara — La partita sarà trasmessa in diretta tv Sky Sport ( sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251) e in co-esclusiva sul sito di DAZN. La diretta streaming sarà disponibile anche su smartphone, tablet e PC su Sky Go e NOW TV. Per i clienti di SkySport che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN potranno seguire la diretta del match sul canale ZONA DAZN.

Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

La situazione delle due squadre — Il Genoa occupa la quindicesima posizione con 27 punti conquistati in altrettante giornate di campionato. La formazione di Daniele De Rossi, grande ex di questa sfida, arriva al match contro la capitala dalla sconfitta contro l'Inter. Precedentemente però, il grifone aveva conquistato la vittoria interna contro il Torino e il pareggio a reti bianche sul campo della Cremonese. Pertanto, per Vasquez e compagni bisognerà lottare a viso aperto per provare a strappare un punteggio positivo contro Gasperini.

La Roma invece, si trova nelle zone di vertice: quarta posizione e 51 punti, rispettivamente a cinque lunghezze dal Napoli, attualmente terzo, e quattro di vantaggio da Como che insegue i giallorossi assieme alla Juventus. Per restare in zona Champions League non bisognerà deludere le attese, oltre a conquistare un successo dopo l'altro, perché in quella zona della classifica ogni sconfitta o vittoria, potrebbe cambiare le sorti dei club in vista della prossima stagione. Nelle ultime tre partite, Cristante e compagni hanno prima pareggiato contro il Napoli e vinto ai danni della Cremonese, poi, pareggiato nuovamente sul campo della Juventus. La palla ora passa al campo.

Probabili formazioni di Genoa-Roma — Genoa (3-5-2): Bijlow; Marcandelli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Malinovskyi, Frendrup, Amorim, Martin; Vitinha, Colombo. Allenatore: Daniele De Rossi

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Cristante, Koné, Rensch; Pisilli, Pellegrini; Malen. Allenatore: Gian Piero Gasperini

Per guardare il calcio e lo sport in STREAMING GRATIS, avete tre alternative: