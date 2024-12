Gran Galà del Calcio AIC 2024, diversi gli argomenti trattati dall'ex calciatore Cristian Zaccardo: dal Parma alle chance scudetto del Milan

Vincenzo Bellino Redattore 3 dicembre 2024 (modifica il 3 dicembre 2024 | 02:43)

Tra le numerose personalità sportive ed ex calciatori presenti al Gran Galà del Calcio AIC 2024, spicca anche Cristian Zaccardo, campione del Mondo con la Nazionale italiana 2006 e un passato con le maglie di Bologna, Palermo, Wolfsburg, Milan e Parma. Intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni l'attuale procuratore e agente Fifa ha trattato diversi argomenti, partendo dal successo ottenuto dal Parma sulla Lazio in campionato.

"È stata una partita emozionante, prima ha segnato la Lazio, poi il gol è stato annullato, ha fatto gol il Parma. Da ex calciatore e tifoso del Parma sono contento. È una squadra con una carta d'identità giovane, ci sta che possa incontrare delle difficoltà al ritorno in Serie A. Ha però una proprietà importante con un progetto molto serio e ambizioso. Quest'anno il principale obiettivo è la salvezza, poi avranno tempo e modo nei prossimi anni di diventare un modello come lo è l'Atalanta, come lo è stato il Bologna l'anno scorso. Glielo auguro. C'è tanto da fare, bisogna perciò stare sul pezzo e pensare alla salvezza".

ESPERIENZA - "Dal mio punto di vista ci vuole sempre un mix. I giovani però stanno dimostrando di essere all'altezza, contro la Lazio ha giocato Leoni in difesa che è un 2006, ha fatto gol il centrocampista Haj Mohammed che è un 2005, c'è Bonny, ci sono tante note positive e poi è una piazza che non ti mette troppe pressioni. La proprietà è solida, l'allenatore è bravo, ci ho anche giocato insieme (al Bologna, ndr), ci sono tutte le componenti per far bene".

SCUDETTO, C'È ANCHE IL MILAN? - "Io me lo auguro, sabato ero a San Siro, seguirò anche la sfida col Sassuolo. Vediamo, ha lasciato qualche punto per strada, ma ha anche fornito grandi prestazioni con l'Inter e col Real Madrid in Champions. Sulla carta la squadra più forte è l'Inter, il Napoli è primo, è una squadra solida, vince spesso di misura, ma non subisce. L'Atalanta sta facendo bene, bisogna vedere se riuscirà a tenere botta fino alla fine anche in campionato; anche la Juve perde punti per strada e il Milan deve trovare continuità per potersela giocare, altrimenti dovrà accontentarsi di entrare in Champions League".

I CAMPIONI DEL MONDO - "Gilardino, Grosso, Gattuso in Croazia, quasi tutti allenatori. Aspettiamo anche Te? No, a me non piace (ride, ndr) sono più orientato verso un futuro da direttore sportivo. Il Sassuolo è l'Inter della Serie B, è prima con merito e da modenese mi auguro possa tornare in Serie A. Non so se rivedrò Grosso a fine gara, però ogni tanto ci sentiamo, abbiamo la chat con i Campioni del Mondo. Spero che vinca il più forte in Coppa Italia, è ovvio però che simpatizzo Milan".