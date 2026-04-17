Il Sassuolo di Fabio Grosso non aveva grandissime motivazioni data la posizione di mezzo occupata in classifica. Al contrario, per il Como di Cesc Fabregas questa gara avrebbe potuto segnare un ritorno al quarto posto valido per la Champions League. Paradossalmente, più caparbio e determinato all'appuntamento è giunto proprio il Sassuolo, che si è imposto al Mapei Stadium per 2-1. Le reti di Volpato e Nzola sono bastate nel primo tempo a suggellare il successo. Inutile il gol di Nico Paz allo scadere della prima frazione di gara. Il Sassuolo sale momentaneamente al nono posto, mentre il Como rimane quinto in attesa che si disputi sabato Roma-Atalanta. Di seguito le parole di Grosso in conferenza stampa.