Inter, infortunio Carlos Augusto: il comunicato ufficiale in vista della Juve

Carlos Augusto si ferma per infortunio e la lista degli indisponibili in casa Inter si allunga: il club ha emanato un comunicato ufficiale per rendere note le condizioni del brasiliano.

Alessia Gentile 25 ottobre 2024 (modifica il 25 ottobre 2024 | 13:52)

L'Inter, in Champions League contro lo Young Boys, è stata costretta a sostituire Carlos Augusto per un problema muscolare. Il giocatore si è sentito tirare la gamba sinistra e ha lasciato il campo con il volto dolorante; in vista del big match contro la Juventus, il club nerazzurro ha svolto gli esami strumentali del caso con lo staff medico: ecco allora cos'è stato comunicato tramite una nota ufficiale.

Il comunicato ufficiale dell'Inter sulle condizioni di Carlos Augusto — "Carlos Augusto si è sottoposto questa mattina a risonanza magnetica presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano dopo l'infortunio di mercoledì contro lo Young Boys. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra. La sua situazione sarà rivalutata la prossima settimana".

Le condizioni di Carlos Augusto

Non ci sarà perciò con la Juventus, in cui dal 1' partirà ancora una volta Federico Dimarco costretto a fare gli straordinari sulla corsia di sinistra. La lista degli infortunati per Simone Inzaghi si allunga e a San Siro domenica alle ore 18:00 mancheranno, insieme a Carlos Augusto, anche Acerbi e Calhanoglu. L'Inter proverà a recuperarlo per la gara contro il Napoli prima della sosta; se non dovesse farcela, il brasiliano tornerà solo dopo la pausa per le nazionali.