Piotr Zieliński ha firmato una doppietta nel match tra la sua Inter e la Juventus: ha segnato in entrambi in casi da calcio di rigore.

Il polacco, come detto, ha firmato ben due gol, entrambi portati a casa con due penalty . Ha tirato sempre lui, e molti si sono domandati come mai in nessuno dei due casi sul dischetto si sia presentato Lautaro Martinez . E' stato lo stesso Zielinski a rispondere a questa domanda durante l'intervista post partita rilasciata ai microfoni di DAZN.

Inter, Zielinski spiega cosa è successo con i due rigori

"Sicuramente è stata una buonissima partita, in alcuni episodi dovevamo essere più concentrati e aggressivi per non farli partire in contropiede. Purtroppo abbiamo pareggiato una partita che sembrava vinta", ha detto l'ex Napoli commentato in generale la partita giocata a Meazza.