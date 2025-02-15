Il centrocampista slovacco #68 del Napoli Stanislav -Lobotka (a destra) lotta per la palla con l'attaccante francese #20 della Juventus Randal Kolo Muani durante la partita di calcio della Serie A italiana tra Napoli e Juventus allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli il 25 gennaio 2025.

Juventus-Inter, che si gioca domenica 16 febbraio alle 20,45 a San Siro, è il posticipo domenicale della 25° giornata di Serie A. Dopo la rivincita contro la Fiorentina e il successo arrivato a San Siro, i campioni d'Italia in carica giungono a questo derby d'Italia da secondi in classifica a -1 dal Napoli. I bianconeri di Thiago Motta, invece, arrivano da tre successi consecutivi fra tutte le competizioni e vogliono proseguire la rincorsa al 4° posto (occupato, attualmente, dalla Lazio) e alla zona Champions.

La Juventus

Thiago Motta ha praticamente già scelto gli undici che scenderanno in campo e la formazione ufficiale non dovrebbe discostarsi molto da quella probabile. Il tecnico della Juve si affiderà al 4-2-1 e sembra avere pochi dubbi su chi scenderà in campo: Vlahovic e Koopmeiners fuori, con Kolo Muani confermatissimo dopo una partenza razzo in seguito al suo acquisto. In porta ci sarà Di Gregorio. In difesa sulla destra sarà confermato Weah, in mezzo spazio alla coppia Gatti-Veiga, mentre sulla sinistra c'è il grande dubbio, quello riguardante Cambiaso che sta continuando nel suo programma di recupero per smaltire definitivamente il problema alla caviglia. A centrocampo non ci sarà Douglas Luiz che salterà la gara contro l’Inter a causa di un affaticamento. Al suo posto al fianco di Locatelli dovrebbe giocare Thuram. Sulla trequarti si va verso il terzetto formato da Nico Gonzalez, McKennie e Yildiz.

Marcus Thuram, attaccante dell'Inter, esulta dopo un gol realizzato a San Siro(Foto: Getty Images)

L'Inter

I principali dubbi diriguardano. L’attaccante francese è a disposizione ma non è al meglio dopo la botta alla caviglia subita con la Fiorentina. Se dovesse partire dalla panchina,affiancerà Lautaro.dovrebbe giocare al centro assieme ae B. Dovrebbero rimanere fuori. In porta confermatissimo. Rientrerannosulle fasce, a cen[gzn_video id= autoplay=truetrocampo ci dovrebbero essere i tre titolarissimi